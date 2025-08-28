El Gobierno de Santa Fe confirmó la detención de Gerardo Sebastián Gómez, alias “Dibu”, uno de los diez prófugos más buscados de la provincia. El arresto se concretó este martes en Dock Sud, partido de Avellaneda, tras un operativo conjunto en el que participó la Policía bonaerense.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, detalló que las tareas de inteligencia se extendieron durante cuatro días hasta verificar la identidad del sospechoso y asegurar el lugar de la captura. “Nuestro personal realizó un trabajo de alta calidad y de gran esfuerzo, rastreando datos en al menos cuatro provincias”, destacó.

Actualmente Gómez permanece detenido en Buenos Aires, a la espera de los trámites de extradición a Santa Fe. Cococcioni anticipó que será trasladado en los próximos días al Régimen de Alto Perfil de la provincia. “Ya tiene plaza asignada en el sistema penitenciario santafesino”, confirmó el funcionario.

Gómez enfrenta causas por homicidio y asociación ilícita, y era considerado un actor clave en la organización criminal vinculada a Cristian “Pupito” Avalle, de Los Monos. Además, tenía peso en la barra brava de Newell’s y lazos con Leandro “Pollo” Vinardi y Carlos “Toro” Escobar, ambos presos. Su nombre estuvo asociado a violentos episodios recientes en Rosario, incluidos los que derivaron en el asesinato de Lorenzo “Jimi” Altamirano en 2023.

La captura implica también la reasignación de la recompensa de 35 millones de pesos que estaba vigente para dar con él. “Es un fondo que consideramos una buena inversión y que ahora destinaremos a la búsqueda de otro delincuente de alto perfil”, señaló el ministro, en referencia a la lista de los diez más buscados. Según trascendió esta sería para quien aporte información sobre el paradero de “Colo” Cappelletti, el nuevo “más buscado” de Santa Fe.