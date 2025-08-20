Tras la muerte de cinco obreros que cayeron de un montacargas de una obra en construcción en San Lorenzo el pasado domingo, el fiscal que investiga la causa dio detalles de la investigación. En conferencia de prensa, Leandro Lucente explicó que “en el lugar tenía que haber un responsable de trabajo en altura que no estaba”.

“La principal hipótesis es que se habría soltado el cable de acero que se utiliza para el desplazamiento de un montacargas que a su vez se utiliza para trasladar materiales entre distintos pisos”, explicó Lucente. La causa se investiga como muerte violenta.

Y sumó: “Se habló con el sereno que estaba operando el montacargas y con otra persona que estaba trabajando con los fallecidos y que bajó por la escalera. La empresa acompañó con documental y el Ministerio de Trabajo realizó una inspección”.

El fiscal sostuvo que, al momento de la tragedia, los obreros estaban haciendo una extensión del montacargas del piso 10 al 11 y que, conforme al testimonio del sereno, la caída se habría dado entre el piso 8 y 9. “La falla, en principio, es que se soltaron dos prensacables. En el lugar tenia que haber un responsable de trabajo en altura que no estaba”, agregó.

Al momento, la obra está clausurada a los efectos de poder realizar las pericias y el Ministerio suspendió lo relacionado con el trabajo en altura. Lucente advirtió que en el mes de marzo se constataron irregularidades vinculadas con el trabajo en altura y la obra estuvo paralizada hasta el 30 de abril.

Las víctimas son Matías Ezequiel Aquino (30), Lucas Agustín Palacio (25), Axel Maximiliano Vanwelle (25), Alexis Ramón María Cettour (25) y Fernando Guerra (27).