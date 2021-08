El senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, faltó este lunes al llamado de la Justicia que lo requirió para una audiencia imputativa en el marco de la investigación de la causa por juego clandestino en la provincia de Santa Fe. La ausencia del senador fue salvada por su abogado Oscar Romera. "No es que Traferri no quiera venir, soy yo su abogado quien le dice que no debe venir", explicó el letrado.

La cita para la audiencia estuvo a cargo de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery quienes habían citado al viejo dirigente peronista para imputarlo formalmente como presunto jefe y organizador de una estructura ligada el juego ilegal.

"Es un escenario de conflicto de poderes", sostuvo. Ya previamente había señalado que las pruebas por la Fiscalía contra Traferri “son irrelevantes y no tienen sustento”, además señaló Romera que "la lectura de este tema está más en el terreno político, no en lo jurídico”.

“Lo que se está discutiendo es quien tiene la atribución de decidir si un legislador se somete a la Justicia. Si esa atribución la ejerce la Legislatura como lo dice la Constitución o puede ser revisable por un juez que invade la esfera del Poder Legislativo y declara inconstitucional una norma de la Constitución, lo cual no es muy lógico”, remarcó.

Además, el abogado de Traferri entendió que si su cliente hubiese asistido a la audiencia “estaría convalidando la resolución de Mascali que no se encuentra firme, lo que dejaría vacío al recurso que precisamente busca lo contrario”. Por otra parte, argumento que el Senado el jueves pasado ratificó que el feje político de San Lorenzo “no debía presentarse”.

En julio el camarista José Luis Mascali había revocado la resolución de la jueza Eleonora Verón y declaró la inconstitucionalidad de los fueros absolutos, al tiempo que facultó a Schiappa Pietra y Edery para imputar a Traferri, bajo la mirada de la Justicia en la megacausa del juego ilegal en la provincia. En esa oportunidad, Mascali declaró inconstitucional la norma que impide imputar al legislador, pero reconoció la inmunidad de arresto. En ese sentido, el camarista debe resolver todavía un recurso de la defensa de Traferri.