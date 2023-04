La alerta de la comunidad educativa por las diferentes amenazas y entornos violentos vividos a partir de balaceras de los últimos días tuvo otro hecho lamentable este jueves por la tarde en la Escuela Nº 114 “Justo Germán Deheza”, de la zona de bulevar Seguí y Grandoli. Un enfrentamiento entre dos hombres muy cerca de la institución puso en riesgo a un grupo de alumnos que salía de la clase de educación física.

Los chicos y chicas corrieron en busca de reparo del complejo educativo que ocupa una gran parte de la manzana en el barrio Tablada ya que también funciona el Jardín de Infantes Nº 55 y un Centro de Capacitación Laboral para Adultos (Cecla).

Por la situación, desde Amsafe Rosario, Juan Pablo Casiello, recriminó la falta de respuesta del gobierno provincial. “Parece que el ministerio no reacciona el ministro (Claudio) Brilloni se había comprometido a una reunión que se suspendió. Pareciera que no toman nota de la situación o no están dispuestos a dar la cara, a escuchar realmente todo muy grave”.

“La verdad que estamos muy muy preocupados la situación no se calma todo lo contrario ayer hubo una nueva balacera en Tablada muy cerquita de donde hay un complejo de escuelas. Iban los padres a buscar a los chiquitos para sacarlos antes del horario de salida”.