Taxistas que paran frente a la terminal de ómnibus Mariano Moreno atacaron a golpes a un colega, por pretender ejercer un uso exclusivo de esa parada que el reglamento del servicio público no le confiere.

El chofer atacado, José Luis González, hizo pública su denuncia, y la concejala Fernanda Gigliani se hizo eco de esta agresión que no es la primera que ocurre en ese parador de taxis de Santa Fe y Cafferata.

“Es lo que pasa casi siempre con los taxistas nuevos que van a la terminal y se encuentran con los del sindicato, unos que tienen la camperita de taxi, que generalmente son los taxistas más viejos”, contó el trabajador agredido por Radio 2.

El hombre había sido amenazado días atrás para que no fuera a buscar pasajeros a la terminal.

"Estaba esperando que me toque el turno para salir, había quedado primero y uno que siempre me busca problemas estaba como cinco taxis atrás. Me empezó a gritar, hizo una seña y me dio un cabezazo. Cuando traté de defenderme, otros que están ahí me sostenían los brazos mientras él me pegaba”, relató González.

Cuando vino la policía, dijo el hombre atacado, los taxistas que lo agredieron negaron tal cosa. Y las videocámaras del lugar no registraron la golpiza porque no funcionan.

La normativa vigente establece que ninguna parada de taxis es exclusiva de ningún grupo o cooperativa de taxis. Cuando el Concejo aprobó este marco jurídico, las concejalas que lo impulsaron fueron blanco de amenazas.