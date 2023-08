La historia es dramática pero con un final feliz, si se quiere. Cuatro delincuentes robaron un vehículo estacionado en barrio Belgrano este miércoles a la noche cuando su dueño se había bajado unos metros. Sin embargo, no advirtieron que dentro del vehículo había un nene de cinco años. A los cien metros los delincuentes hicieron descender al niño y siguieron con la fuga, aunque no por mucho tiempo.

Fue La República al 5800, cuando un matrimonio llegó a un local para hacer las compras en su Volkswagen Gol. Como el nene estaba dormido, entró a hacer las compras la mujer y el hombre se colocó lado del auto, según contó a la televisión. En un momento se acercó hasta la puerta del local, a escasos metros, y cuando se dio vuelta el auto no estaba más allí.

"Fue un segundo. No sé de donde salieron, nos los vi llegar, no los vimos", contó Mauricio, dueño del vehículo y padre del nene en cuestión. Aún en estado de shock agregó: "Me entró la desesperación, empecé a los gritos, a correr para todos lados, a parar el tránsito, no sabía qué hacer". En un momento, llegó una una mujer con el niño de la mano: lo habían bajado del auto a una cuadra.

El titular de la Unidad Regional II (URII) de Policía, Daniel Acosta, informó que después de una persecución se detuvieron en Empalme Graneros a cuatro personas, tres de ellos mayores de edad y un menor de 16 años. El parte policial indicó que uno de los ladrones tenía un inhibidor de señal y un elemento metálico tipo ganzúa.