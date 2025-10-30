El sistema de recompensas que implementó el gobierno de Santa Fe para propiciar capturas de delincuentes prófugos en investigaciones sobre el crimen organizado ha facilitado las cosas en algunos casos. Y por eso el Ministerio de Seguridad continúa sumando nombres y asignando fuertes sumas de dinero a quienes aporten información para hallar a esos fugitivos.

Este jueves se conocieron dos nuevos nombres en la lista de los diez más buscados. El Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil –tal el nombre del equipo ministerial a cargo– estableció un premio de 25 millones de pesos para quien brinden datos conducentes para el arresto –o bien, que informen su fallecimiento– de Andrés Raúl Acosta, alias “Plin”, y Héctor Argentino Gallardo.

Acosta tiene 26 años, es oriundo de San José del Rincón pero hace algunos años que se radicó en Rosario y se integró a la organización criminal conocida como Los Menores, en vínculos con otros pesos pesados del hampa local como Fran Riquelme y Laucha Ghiselli. Su nombre empezó a ventilarse a partir del homicidio del jefe de la barra de Central, Andrés Pillín Bracamonte.

Plin posee una orden de detención vigente desde el 12 de junio de 2025. Es investigado en una causa caratulada “Asociación Ilícita y Tenencia de Armas de Fuego”, a cargo del fiscal de la Unidad Especial de Homicidios Dolosos de la Fiscalía Regional N°2, Patricio Saldutti.

Héctor Gallardo tiene de 54 años, es de Rafaela y cuenta con una orden de detención desde el 16 de septiembre de 2022 por una causa de “amenazas coactivas agravadas y homicidio calificado por el uso de arma de fuego”, en la que se investiga la muerte de Miguel Ángel Cabrera, en 23 de abril de 2022. La investigación es llevada adelante por el fiscal Matías Castellano, de la Unidad Especial de Homicidios de la Fiscalía Regional N°5.

Quiénes son los más buscados

Los diez delincuentes más requeridos por el Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil que armó la Provincia de Santa Fe, son los siguientes:

* Héctor Argentino Gallardo (homicidio): $ 25.000.000

* Andrés Raúl Acosta (asociación ilícita y tenencia de armas de fuego): $ 25.000.000

* Ramiro Gastón Escalante (asociación ilícita): $ 25.000.000

* Alexis Emanuel Mendoza (amenazas calificadas): $ 30.000.000

* Fernando Sebastián Vázquez (homicidio): $ 30.000.000

* Facundo Nicolás Aguirre (homicidio): $ 35.000.000

* Jesús Maximiliano Eusebio (asociación ilícita): $ 35.000.000

* Vicente Matías Pignata (narcotráfico, ley 23.737): $ 40.000.000

* Brian Walter Bilbao (narcotráfico, ley 23.737): $ 50.000.000

* Matías Ignacio Gazzani (narcotráfico y asociación ilícita): $ 70.000.000

El ministro Pablo Cococcioni incidó este jueves que el Ejecutivo ha destinado más de 300 millones de pesos a recompensas que permitan la captura de los prófugos más buscados. Al respecto, aclaró que “se paga tanto por el dato que facilite la captura como por aquel que permita confirmar el fallecimiento del prófugo”.

Los pagos se realizan en efectivo, con estricta reserva de identidad y certificación notarial. “Una vez verificada la utilidad de la información, esa persona recibe un bolso con el dinero. Nadie sabrá nunca quién fue”, subrayó. Recomendó, además, no intentar detener a los prófugos por cuenta propia y comunicarse de inmediato con las autoridades a través del 911 o del 0800-444-3583.

Diez capturados

En septiembre pasado se concretó la detención de Waldo Alexis Bilbao, tercero en la lista, en un operativo realizado en barrio Martin de Rosario. Y a los pocos días se produjo el arresto de quien lo reemplazó en la nómina, Ernesto Fabián Quintana, en la localidad de Recreo. Otro de los delincuentes más buscados, que también cayó en ese mes, fue Fernando Andrés “Colo” Cappelletti, detenido por fuerzas federales en Rosario. A fines de agosto, la Unidad de Búsqueda y Captura de Alto Perfil detuvo a Gerardo Sebastián “Dibu” Gómez, en la localidad bonaerense de Dock Sud.

En julio de este año, Mirko Nicolás Benítez, alias “Mirko Yedro”, fue arrestado en zona sur de Rosario. Ese mismo mes Pablo Javier Raynaud fue capturado en un shopping de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También allí pero en diciembre de 2024 cayó Jonatan Gabriel “Jonita” Riquelme mientras paseaba a su perro por el barrio porteño de Caballito.

Mauricio Javier “Mauri” Ayala resultó detenido en junio pasado en Roldán. Otro de los prófugos más buscados, Lisandro Damián “Limón” Contreras fue capturado en diciembre en un operativo conjunto entre Policía Federal y las Tropas de Operaciones Especiales en la localidad bonaerense de Tigre.

El primero de los prófugos más buscados en caer fue Mauricio Jesús Laferrara, alias “El Caníbal”, en junio de 2024 en Pueblo Andino.