El Ministerio de Seguridad de Santa Fe elevó las recompensas de varios de los prófugos más buscados de la provincia con el objetivo de obtener datos que permitan sus capturas.

La cifra más alta corresponde a Matías Gazzani, considerado jefe de la banda “Los Menores”, cuya recompensa pasó de $60 millones a $70 millones. En tanto, los hermanos Brian y Waldo Bilbao, sindicados como integrantes de estructuras criminales, pasaron de $40 millones a $50 millones.

Gracias a la difusión de la lista de prófugos, las fuerzas de seguridad lograron detener en Dock Sud a Gerardo “Dibu” Gómez, sobre quien pesaba una recompensa de $35 millones. Sin embargo, las autoridades aclararon que ese dinero no será entregado, ya que la captura fue producto del trabajo de investigación policial. El monto regresó al fondo provincial destinado a recompensas.

Con esta actualización, en el listado ingresó Fernando Andrés “Colo” Cappelletti, también vinculado a Los Menores y acusado de asociación ilícita.