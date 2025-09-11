El Gobierno de Santa Fe oficializó este miércoles la actualización de la recompensa destinada a quienes aporten información sobre el paradero de Vicente Matías Pignata, uno de los fugitivos más buscados de la provincia.

Mediante la Resolución 2690/25 del Ministerio de Justicia y Seguridad, se elevó de 35 a 40 millones de pesos el monto ofrecido, con el argumento de que se trata de un caso de “extrema gravedad” vinculado a la narcocriminalidad y al despliegue de violencia de una organización criminal que Pignata habría liderado.

El hombre, nacido en 1984 en la ciudad de Santa Fe, está prófugo desde marzo de 2017, cuando se confirmó su condena a cuatro años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Pignata no se presentó a cumplir la pena: al llegar la policía a su domicilio ya había desaparecido, en lo que se presume fue un plan de fuga previamente diseñado.

En 2019, pese a estar en la clandestinidad, sumó una segunda causa por lavado de activos. El fiscal federal Walter Rodríguez lo acusó de montar una red de testaferros integrada por su expareja y su suegro para adquirir vehículos, propiedades y hasta un campo frutícola en Mendoza, con los que buscaba blanquear las ganancias obtenidas del narcotráfico. La justicia decomisó estos bienes, y su exesposa, Elizabet Yanina Campos, fue condenada por lavado de dinero.

La magnitud de su prontuario motivó que Interpol emitiera una alerta roja, lo que coloca la búsqueda en un plano internacional. Las hipótesis sobre su paradero van desde una fuga a un país limítrofe hasta la posibilidad de que esté muerto, dado el silencio absoluto en torno a su figura durante los últimos años.

La actualización de la recompensa provincial se suma a las cifras ofrecidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que desde 2023 elevó su propio ofrecimiento de $500.000 a $5 millones. Santa Fe, sin embargo, optó por una cifra muy superior, lo que refleja la prioridad estratégica que el caso tiene en la provincia.

La resolución publicada en el Boletín Oficial establece que la identidad de quienes aporten datos será mantenida bajo secreto antes, durante y después del proceso. La información podrá entregarse en las fiscalías federales de Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Rafaela, Venado Tuerto, San Nicolás o Reconquista, o bien a través del correo electrónico institucional fisdistrito-ros@mpf.gov.ar.

Con casi ocho años de fuga, la captura de Vicente Matías Pignata se ha convertido en uno de los grandes enigmas de la justicia santafesina. La apuesta del gobierno provincial es que la cifra récord de $40 millones finalmente incentive a romper el silencio que mantiene oculto al prófugo más buscado de la provincia.