El ex agente de la ex SIDE Antonio "Jaime" Stiuso pidió declarar nuevamente en la causa que se sigue por la muerte del fiscal federal Alberto Nisman tras "haber tomado conocimiento" de "diversas cuestiones" que no abordó en anteriores presentaciones ante la Justicia.

El pedido fue hecho por escrito el lunes último ante el fiscal federal Eduardo Taiano, quien tiene delegada la investigación por la muerte de quien era el titular de la UFI AMIA, ocurrida el 18 de enero de 2015, cuando apareció con un balazo en la cabeza en el baño del departamento que alquilaba en el barrio porteño de Puerto Madero, según informaron fuentes judiciales.

El exjefe del área de Contrainteligencia de la ex Secretaría de Inteligencia (actual AFI) firmó junto a su abogado Santiago Blanco Bermúdez el escrito para pedir volver a declarar como testigo en el caso luego de su última comparecencia en marzo de 2019.

"Luego de haber prestado declaración ante Ud en marzo de 2019, he tomado conocimiento por trascendidos periodísticos, de diversas cuestiones que no fueron abordadas en aquella oportunidad, y que considero que la Fiscalía debe conocer, a cuyo fin ofrezco prestar nueva declaración testimonial", sostuvo en la presentación de una carilla efectuada el lunes pasado.

El fiscal deberá resolver ahora si lo convoca para que vuelva a declarar bajo juramento de verdad en la causa que investiga la muerte de Nisman.

En la pesquisa está procesado el técnico informático Diego Lagomarsino, acusado de haber entregado a Nisman el arma usada en el hecho.

La investigación que está radicada en el juzgado federal de Julián Ercolini fue delegada en la fiscalía de Taiano, quien en los últimos meses tomó declaración a unos 50 testigos que pertenecían a los organismos de inteligencia.