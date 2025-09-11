La Fiscalía solicitó 18 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para conducir para Agustín L., acusado por el delito de homicidio simple con dolo eventual tras el trágico hecho ocurrido el 21 de enero pasado a la salida del túnel Arturo Illia, donde murieron Tania Daniela Gandolfi y su hija Agustina Magalí García.

Según la acusación de las fiscales Mariana Prunotto y Valeria Piazza Iglesias, de la Unidad de Homicidios Culposos y Siniestros Viales, el imputado circulaba en un Peugeot 206 a 120,7 km/h por el túnel de Illia tras un altercado con un motociclista.

En plena persecución, realizó maniobras en zigzag y, al llegar a la intersección con Presidente Roca, perdió el control del vehículo, subió a la vereda e impactó contra una familia que esperaba en la esquina.

El choque provocó la muerte instantánea de Gandolfi y García, mientras que resultaron con lesiones leves un niño de 6 años, un hombre de 45 y una joven de 20, que viajaba como acompañante en el auto.

Para la Fiscalía, el imputado actuó con dolo eventual, ya que era consciente de la velocidad a la que manejaba (el doble de lo permitido en la zona) y del riesgo que implicaba, pero continuó con su accionar pese a la posibilidad seria de provocar un desenlace fatal.