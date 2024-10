Sigue la búsqueda del chico que desapareció en la isla

Persiste la angustia en el entorno de Matías Flores, un joven de 26 años que desapareció el domingo pasado frente al parador Isla Verde. Sus familiares denuncian que Prefectura Naval no cuenta con recursos para profundizar la búsqueda y que tanto Rosario como Victoria “se tiran la pelota” en materia judicial. En este marco, piden ayuda para alquilar lanchas y ampliar el rastrillaje.

“Tenemos mucha impotencia porque la fiscal de Victoria que tomó el caso -Flavia Villanueva- no hizo bien su trabajo, no hizo absolutamente nada. Nos acercamos a la comisaría de Charigüe que pertenece a la isla y no tiene recursos, tiene una sola lancha pero sin nafta. Prefectura solo cuenta con una lancha prestada de San Lorenzo y tres buzos”, contó en Sí 98.9 Daiana, hermana de Matías.

En este sentido, reclamó más recursos al municipio para poder ampliar la búsqueda dado que lo están haciendo solo en el sector de Isla Verde, donde desapareció.

Con respecto al momento de su desaparición, Daiana contó que fue el domingo pasado cerca de las 15. “Matías estaba sentado en la orilla, al lado de un amigo, solo le llegaba el agua a las rodillas. En un momento se desbarranca donde él estaba y lo chupa el agua. Quiso manotear al amigo pero no llegó y desde ese momento no se supo más nada y siguieron la joda como si nada”, relató.

Asimismo, subrayó que “nadie fue capaz de meterse en el río” y explicó que Prefectura demoró una hora en llegar al lugar. “Nadie se hace cargo, todos se lavan las manos y se tiran la pelota. Los de Rosario nos dicen que es jurisdicción de Entre Ríos y los de Entre Ríos que es de Rosario”, cerró la joven.