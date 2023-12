La Dirección de Investigación sobre el Narcotráfico de la Agencia de Investigación Criminal realizó este miércoles una serie de allanamientos en los departamentos Rosario y Constitución. Por los operativos hubo siete detenidos en total y se secuestraron drogas, teléfonos y dinero en efectivo.

Los allanamientos fueron en viviendas de calle Brown al 500 de Carmen de Sauce, Las Heras 500 y Moreno 700 de Acebal, inmuebles de calle Belgrano S/N, Pueyrredón 700, 25 de Mayo s/n, Dr. Abdala 800, 1ro de Mayo 900 de Pavón Arriba y Calle Pública s/n y Colón 85 de Santa Teresa.

En dichos procedimientos aprehendieron a José Q., Facundo P., Gustavo R., Cintia C., Luciano C., Lautaro C. y Joaquín V.; y secuestraron: 109 envoltorios con cocaína, dos envoltorios de marihuana, dos bochones con cocaína, dos plantas de cannabis sativa, semillas de cannabis sativa, un paquete plástico con bicarbonato de sodio, dos balanzas digitales, 22 teléfonos celulares, una tablet, recortes de nylon y 571.670 pesos.

Las intervenciones corresponden a una investigación propia del grupo de trabajo de Villa Constitución, bajo la dirección del Juzgado Federal a cargo del Dr. Carlos Vera Barros y la Fiscalía Federal N°3 de la Dra. Adriana Saccone.