Diferentes fuerzas policiales dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe participaron este miércoles de 14 allanamientos por una causa que investiga el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en relación al homicidio de un joven de 17 años en la localidad de Granadero Baigorria, ocurrido el pasado 11 de septiembre.

Como resultado de los allanamientos resultaron arrestadas siete personas, que fueron puestas a disposición de la justicia.

Asimismo agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), Tropas de Operaciones Especiales (TOE) y Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) secuestraron 13 teléfonos celulares, 2 armas de fuego, municiones, dinero en efectivo por 1.600.000 pesos y 50 dólares, entre otros elementos de interés para la causa que tramitan los fiscales Lisandro Artacho y Florentino Malaponte.

El caso

La causa investiga el homicidio de Diego Leiva, un joven de 17 años acribillado el 11 de septiembre pasado en plena vía pública de la localidad de Granadero Baigorria. La víctima fue trasladada en vehículo particular al Hospital Eva Perón, en donde horas después se produjo su fallecimiento.

Los allanamientos se llevaron adelante en cuatro domicilios de Callao al 1000, tres casas de Pasaje Esperanza, Eva Perón al 1100, Suipacha al 1700 y Montevideo al 1200 de Granadero Baigorria; Génova al 7900 y dos inmuebles de Saavedra al 5400 de la ciudad de Rosario; y Formosa al 500 de la localidad de Capitán Bermúdez. Allí fueron aprehendidos Sabrina B., Gabriel Santos B., Jeremías Catriel V., Brian Emanuel R., Juan Ángel C., José Norberto Z. y Jonatan Alan C.

La investigación se enmarca en los objetivos priorizados del MPA en su plan de persecución penal.