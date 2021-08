Seguridad Vial admite que no puede prevenir el humo sobre la autopista

La respuesta estatal a la jornada de humo sobre la autopista Brigadier López, problema amplificado por un trágico accidente ocurrido este jueves, es por ahora de estupefacción. "Es imposible cortar el tránsito ante cada foco ígneo que genera humo a lo largo de la traza, porque en un instante cambia el viento y desaparece, y se genera en otro lugar", explicó el titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo. Y cargó responsabilidad sobre la desaprensión ciudadana de quienes producen quemas de basura y pastizales a la vera de la autopista.

El funcionario contó a Ariel Bulsicco en Sí 98.9 que este jueves él fue testigo de la profusión de quemazones junto a la traza de la autopista Rosario - Santa Fe. "La quema de pastizales a lo largo de la traza nos preocupa y ocupa todo el tiempo. Fui testigo, pude sacar fotos en el kilómetro 136, que fue el más importante. Se producen en varios sectores, hacer prevención es difícil porque es diferente a cuando hay niebla. Son focos que aparecen en segundos, porque producen el incendio, el viento está en sentido contrario a la traza y no ingresa, pero por ahí cambia y cubre la traza", justificó.

El jueves a la tarde, una mujer al volante de una Volkswagen Suran, con su hija de 7 meses en el asiento posterior, cruzó de carril a la altura de San Lorenzo y embistió de frente a una camioneta Toyota Hilux. La mujer y la beba murieron en el acto. No obstante, Aymo ratificó lo que indicarían los primeros peritajes: la causa del accidente no fue el humo que redujera la visibilidad sobre el asfalto. "En ese momento no había humo, lo certifican las cámaras de seguridad, pero sí había otros focos ígneos en otros puntos", dijo.

"Es imposible identificar y prevenir los focos ígneos. No se debe prender fuego a mansalva, sin embargo se hace a la buena de Dios", planteó Aymo. Y expuso la razón: "¿Cómo hago para cortar el tránsito en esa parte puntual de la vía?. Al presetarse con distintos focos y de corta duración es imposible cortar el tránsito, porque después cambia el viento y desaparece totalmente. Son dos segundos y después aparece visibilidad normal", dijo el director de la APSV.

"Lo otro con lo que lidiamos es el tema de los animales sueltos junto a la autopista, la semana pasada hubo un accidente con un caballo suelto en la traza. La traza está cercada con alambrado perimetral, pero alguien va y lo corta. El administrador lo repone y lo cortan de nuevo", se quejó.