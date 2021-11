El abogado que representa a Marcelo Sain formuló una dura acusación contra los fiscales que llevaron adelante los operativos el pasado viernes en el Ministerio de Seguridad de la provincia. "Si como ellos dijeron después, no fue un allanamiento sino que se solicitaba un pedido de informes, ¿por qué al ingresar a las oficinas obligaron a todos a entregar carteras y bolsos, a dejar a los investigadores sus celulares y computadoras? Eso es claramente un allanamiento, pero hecho sin la correspondiente orden judicial que lo disponga", planteó Hernán Martínez, quien firmó la presentación que hizo este lunes el extitular de la cartera de Seguridad ante el MPA, en diálogo con LT8.

En el escrito, que apunta a la actuación de los fiscales Ezequiel Hernández (a cargo de la Fiscalía de Delitos Complejos) y Mariela Jiménez, el exministro de Seguridad de la provincia solicitó un hábeas corpus para saber si pesa sobre él alguna orden de detención. La solicitud se respondió de forma negativa, por lo que se infiere que no están buscando detenerlo. No obstante, filtraron la versión a diversos medios de que en la cartera que él presidía había existido una supuesta "empresa criminal de inteligencia", tal cual reprodujo el diputado provincial Maximiliano Pullaro.

El legislador radical, que fue titular del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Miguel Lifschitz y luego pasó a las filas de Juntos por el Cambio, realizó duros planteos tras reunirse con el fiscal general Jorge Baclini. Aseguró que las carpetas que supuestamente había armado la gente de Sain "son el peor escándalo desde la dictadura militar". Ante la repregunta de este medio, confesó que no había visto ninguna de las famosas carpetas, pero que hablaba "por lo que había visto en los medios".

Pullaro mantiene un fuerte enfrentamiento con Sain desde que al asumir en Seguridad planteó la necesidad de investigar las relaciones que tuvo el actual diputado con comisarios imputados por tráfico de drogas. Bajo su gestión, se impulsó además una denuncia contra el exfuncionario del Frente Progresista por haber utilizado fondos reservados para pagarle a los abogados que defendieron a los policías acusados de desaparecer y asesinar a Franco Casco.

La posición de Pullaro, quien perdió las PASO ante Losada pero aún aspira a llegar a la Casa Gris en 2023, quedó todavía más clara cuando, tras el operativo del viernes, ocupó cuanta pantalla pudo para denostar a Sain, inclusive en medios nacionales.

Sin embargo, llamó la atención otro detalle: se encargó de elogiar a Jorge Lagna, actual Ministro de Seguridad. "Me consta que es un hombre honesto, trabajador y que debe continuar al frente de la cartera provincial", dijo en declaraciones a LT10. No es un secreto a voces que, desde hace un tiempo, la cartera más caliente de la provincia había quedado dividida: de un lado, el equipo que había dejado Sain. Del otro, el equipo de Lagna. Está claro cuál logró quedarse con el Ministerio. Y cuál tiene el respaldo de uno de los principales dirigentes opositores, en este momento.

"Esto es un vuelto"

El abogado Martínez planteó también que el jefe del fiscal que llevó adelante el operativo del viernes es el Fiscal Regional Carlos Arietti, que también está enfrentado con Sain. "El telón de fondo es el mismo que se viene dando desde 2017 a esta parte. Esto es un vuelto del Caso Oldani, de la causa Casco, del caso Peiti. Por eso hemos pedido el apartamiento de los fiscales de la causa y una respuesta sobre las irregularidades que hubo. Hablando en criollo, los fiscales fueron a la pesca sin ningún tipo de limitación. La orden con la que ingresan debe tener un objeto específico y se deben respetar las garantías constitucionales", argumentó.

La causa Oldani, a la que hace referencia el abogado de Sain, es clave para entender parte de la trama que hoy tiene enfrentados a una parte importante del Ministerio Público de la Acusación con el equipo saliente del Ministerio de Seguridad, ahora investigados por el MPA. Hugo Oldani fue asesinado el 11 de febrero de 2020. Lo que en un primer momento se instaló en los medios como un hecho más de inseguridad, en el centro santafesino, derivó en una investigación judicial mucho más importante, que puso al descubierto una "cueva" financiera donde distintos sectores del poder operaban.

Sain impulsó la denuncia por "intermediación financiera no autorizada", que tomó la Justicia Federal. En este momento hay diez personas procesadas por ese delito, con una serie de actividades al margen de la ley detalladas hace unas semanas por Santa Fe Plus. Un detalle no menor: el acusado de disparar la bala que terminó con la vida de Oldani (sin intento de robo de por medio, según la hipótesis más fuerte que maneja la justicia) estaba preso en la cárcel de Las Flores. El 20 de septiembre apareció muerto en su celda. "Me resultó asombroso su suicidio", declaró en esa ocasión su abogado.

La muerte de Oldani trajo aparejada, además, otra causa, contra una integrante del Ministerio Público de la Acusación: la fiscal Cristina Ferraro, acusada por alterar la escena del crimen. A Ferraro se le dejó constancia de que "en el fondo del local, detrás de una puerta, existe un pequeño reducto con una cavidad" en el que "se encontraba una gran cantidad de dinero". ¿Cuánto? Según la División Scopometría de la PFA, 3.050.000 pesos y 1.100.000 dólares. Ese dinero desapareció. Presuntamente fue retirado por la hija de Oldani y su esposo, con una "autorización de la fiscal". Según pudo saber este portal, la causa avanza y el cargo de Ferraro, de línea directa con Arietti, está en la mira.

La estructura del MPA

En los últimos años de gestión de Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, una serie de funcionarios que respondían al Frente Progresista Cívico y Social pasaron de la gestión directamente al MPA. Sólo por citar algunos: Fabio Mudry, Diego Poretti, Matías Drivet, Rafael Coria, Rolando Galfrascoli, Guillermo Rabazzi, Carla Cerliani, Mariano Bufatrini, Francisco Broglia, María Laura Blacich, Gonzalo Armas, Gonzalo Basualdo, Hebe Marcogliese, Santiago Lemos, Julia Tonero y María Cecilia Vranicich, entre otros. No se trata de un cuestionamiento a su idoneidad. Lo que está claro es que el ex Frente Progresista logró ubicar a varios de sus cuadros dentro del MPA.

Quizás el último ejemplo sea el de Víctor Moloeznik. Era el Subdirector del Organismo de Investigaciones del MPA. Ahora, tras la destitucion de Sain, que tuvo como "legislador acusador" al senador Lisandro Enrico (quien impulsa la candidatura de Pullaro) quedó al frente de ese organismo clave para la justicia santafesina.

Quien definió el "allanamiento" al Ministerio de Seguridad es el Fiscal de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández. Esa fiscalía se creó en un momento de mucha tensión en la política santafesina: se investigaban las "horas OSPE", una causa que derivó en una serie de escuchas al entonces ministro Pullaro, y los "Corral Papers", una presunta utlización de fondos públicos de la municipalidad de Santa Fe, para construir una tropa de militantes para José Corral, en ese entonces intendente de Santa Fe. Por esa causa se allanó por primera vez en la historia el municipio.

Fue justo en ese momento, en el que dos causas investigaban hechos de corrupción que involucraban al gobierno provincial y al gobierno municipal, que se creó esa unidad, con un hombre de estrecha confianza del Fiscal Regional Arietti al mando. Y lo llamativo es que no empezó a trabajar con las causas que se iniciaran desde su creación en adelante, sino también con las que ya estaban en curso. O sea: en manos de esa fiscalía quedaron investigaciones ya en curso, que se les quitaron a los fiscales que las llevaban adelante para que las continuara Hernández.

Los "Corral Papers" quedaron en la nada. Aún no se sabe qué material se secuestró en aquel allanamiento. La causa en la que había escuchas en las que Pullaro le prometía a un jefe policial investigado por corrupción arreglar el concurso del que participaba, se cerró por "inexistencia de delito". La determinación la tomó Hernández.

¿Quién llevó adelante los allanamientos?

En off, finalmente, allegados al caso plantearon a RosarioPlus.com una versión llamativa: "¿Sabremos algún día si entre los integrantes del Organismo de Investigaciones del MPA que llegaron con los fiscales a llevarse los teléfonos y computadoras de la gente vinculada a Saín, estaba Julia Tonero? Ese dato es importante". Ante la inquietud de este cronista, la misma fuente abundó: "En los famosos audios de Pullaro, cuando se lo había denunciado por acomodar el concurso de un comisario siendo ministro, hay diálogos con una voz femenina, que no sería otra que Tonero, investigadora del MPA. En esas conversaciones, él le decía al inicio: 'Hola, mi amor'. En aquel momento, a los que siguieron el tema les pareció poco relevante. Pero a la luz de lo que siguió, quizás lo haya sido".