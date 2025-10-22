El delantero de Independiente Rivadavia de Mendoza, Sebastián Villa, fue absuelto en la causa por violación por la que había sido condenado en 2023.

Dos años después de su condena, cuando se esperaba que la misma fuera ratificada, la denunciante Rocío Tamara Doldán decidió desistir y retirar la denuncia.

El hecho se dio porque la víctima pudo “resignificar” el episodio denunciado y entendió que el colombiano “dio por hecho que el consentimiento estaba implícito”.

Tras tres años de juicio, y habiendo sido condenado en primera instancia, el colombiano fue eximido en la causa en la que se lo denunciaba por abuso sexual con acceso carnal.

En un primer momento, en mayo de 2022, la denunciante había asegurado que había mantenido una relación “de idas y vueltas” con el futbolista y que lo había conocido poco más de un año antes de ocurrir los hechos violentos.

Además, Rocío Doldán lo había catalogado como “una persona sumamente violenta y agresiva”, aunque, hasta el momento de la denuncia, solo empleaba violencia verbal.

En las últimas horas, tanto el fiscal de la causa como la denunciante prefirieron desistir y retirar la acusación, debido a que Doldán afirmó que estaban “inmersos en una relación con rasgos un poco conflictivos por las escenas de celos que nos hacíamos mutuamente” y que Villa habría “dado por hecho que el consentimiento estaba implícito”, debido a “la intensidad con la que habíamos tenido relaciones anteriormente”.