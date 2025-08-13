Un interno de 35 años del Complejo Penitenciario Rosario (CPR) debió ser operado de urgencia tras ingerir una bombilla de mate que, según confirmaron fuentes penitenciarias, quedó atravesada en su cavidad torácica.

El episodio ocurrió el domingo por la noche, cuando el recluso -condenado por abuso sexual con acceso carnal, robo, tentativa de robo simple, hurto simple y amenazas- pidió atención médica inmediata por un intenso dolor estomacal.

Tras las medidas de seguridad correspondientes, fue examinado en el servicio médico del penal, ubicado en 27 de Febrero al 7800, donde una radiografía reveló la presencia del objeto metálico.

Ante la gravedad del cuadro, se dispuso su traslado al hospital Eva Perón, donde este martes se le practicó la intervención quirúrgica para extraer la bombilla. Según informaron, la operación fue exitosa y no presentó complicaciones mayores.

El interno permanecerá en observación hasta recibir el alta médica, momento en el que será trasladado nuevamente al CPR para continuar con el cumplimiento de su condena.