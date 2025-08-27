La Provincia anunció la realización de la cuarta subasta de bienes incautados al delito, proceso que se realizará el próximo 18 de septiembre a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

Para participar del proceso ya se encuentran abiertas las inscripciones y los interesados podrán registrarse hasta el 9 de septiembre en www.santafe.gob.ar/subasta.

El remate se llevará a cabo en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe y será la mayor subasta que realice la Aprad: en total se rematarán 159 lotes compuestos por más de 120 vehículos, cuatro inmuebles, tres lotes de joyas, cuatro celulares, un motor de lancha, materiales para la construcción y, por primera vez, electrodomésticos.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, recordó que “la inscripción para la subasta es obligatoria, porque hacemos un cruzamiento de datos para detectar si las personas tienen alguna la vinculación con organizaciones criminales”. En ese sentido, agregó que "en anteriores subastas detectamos varias personas a las que no hemos dejado participar".

Al respecto, el funcionario recordó que “a los vehículos subastados se les cambia la patente, y en términos registrales nacen como un vehículo 0km, al igual que los inmuebles, que tienen nueva matrícula: de todos los bienes que ya rematamos nunca hemos tenido ningún inconveniente”.

El director provincial de Aprad, Martín Domene, detalló que de los 159 lotes, 62 son vehículos: hay autos, tres pick-up, 56 motocicletas y un cuatriciclo; tres lotes de joyas; un lote de materiales de construcción en el cual se van a vender siete pallets de porcelanato; electrodomésticos como anafes, hornos, lavarropas; 24 celulares cerrados en caja; y cuatro inmuebles: “Hay tres lotes de terrenos en Roldán y un lote de terreno con una casa construida en Funes, en una muy buena ubicación”, apuntó.

La inscripción para participar de la subasta es obligatoria y los interesados tienen tiempo de hacerlo hasta el 9 de septiembre a través de la página web.

Luego del cruzamiento de la información de todos los inscriptos, quienes sean admitidos para participar del proceso pueden ver los lotes el día previo a la subasta, el 17 de septiembre de 10 a 18 en la Estación Belgrano, y el día de la subasta de 8.30 a 14.30. El remate comenzará a las 16.