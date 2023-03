Después de ocho meses, la Junta Provincial de Seguridad se reunió este jueves en Rosario, con el condimento extra de la balacera contra el supermercado. Y entre autoridades del Ejecutivo y el Judicial, más legisladores del peronismo y de la oposición, surgió un rechazo unánime a los dichos del ministro nacional Aníbal Fernández, que ayer declaró que “ganaron los narcos” como conclusión sobre la violencia urbana en esta ciudad.

Desde la oposición se convino en pedir la renuncia del titular de Seguridad de la Nación. Y abundaron reclamos varios al gobierno provincial, aunque con un margen de respaldo al ministro Claudio Brilloni, quien presentó su plan de trabajo y anunció la incorporación de 890 efectivos policiales más a la dotación de Rosario.

Omar Perotti, por su parte, también repudió los dichos de Aníbal y reclamó a su vez más presencia de fuerzas federales y recursos a la Justicia de ese orden en la provincia.

El gobernador anunció como primera resolución el "rechazo total a la expresión poco feliz del ministro de Seguridad nacional de que en Rosario ha ganado el narco". Anunció también que enviará a Extraordinarias el proyecto de ley de Emergencia en Seguridad y otros que "mejoran la posibilidad de prevención".

El gobernador celebró que la Junta acordó abordar un “trabajo común, desde las posiciones de cada una de las fuerzas políticas, con las diferencias que hay, pero sabiendo que tenemos coincidencias para subir el marco de actuaciones”.

Perotti marcó como necesario una mayor presencia federal en la provincia, “no solo de efectivos, sino también de logística, de equipamiento, de vehículos, de recursos, para poder tener una dinámica de acción en el territorio acorde a las expectativas del movimiento de las Fuerzas Federales”.

Y agregó: “Presencia federal es poder contar con una estructura de la Justicia Federal que deja atrás los más de 30 y tantos años siendo la misma para enfrentar una realidad que cambió y un delito que creció, fundamentalmente de la mano del narcotráfico y del lavado de activos”.

En ese sentido, Perotti destacó: “Queremos que tenga pronto tratamiento un proyecto de ley que presentaron todos los diputados nacionales por Santa Fe, para darle una nueva estructura a la Justicia Federal en la provincia”.

Y concluyó: “A esto se suma la materialización de un trabajo común en la constitución de un comité de expertos en el tema de seguridad que aportarán cada una de las fuerzas políticas y las universidades. En la pandemia, hemos trabajado exitosamente con un comité de expertos en salud, una experiencia que vamos a repetir, incorporando técnicos en el tema de seguridad”.

Justo ese día

El ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, hubiera preferido un contexto menos incendiado para exponer su plan de trabajo. Pero el atentado al supermercado de los Roccuzzo con amenaza a Lionel Messi incluida, alteró todo.

Estuvieron, además, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, el presidente de la Corte Daniel Erbetta, los ministros Marcos Corach y Celia Arena, y el titular de Diputados, Pablo Farías. Además, asistieron el procurador Jorge Baraguirre, y el intendente Javkin.

Brilloni habló de corrido por más de una hora ante los miembros de esa mesa multisectorial, a la que se invitó también a familiares de víctimas de la violencia urbana.

Luego, el contrapunto con legisladores. El socialista Joaquín Blanco planteó que sobrevolaron sospechas de una probable connivencia policial en el atentado al comercio del suegro de Messi, al menos "con un sector de la fuerza de seguridad implicado". Y por otra parte, anticipó que su partido pedirá de manera formal la renuncia del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.

"Santa Fe tiene herramientas para enfrentarlo, pero necesita de Nación, y no hay que aceptar el derrotismo del ministro ni de Perotti, como que no hay nada que hacer. Que estos 9 meses que quedan no sea tiempo perdido", reclamó el legislador.

El clima de estupor que desayunó Rosario ayer, y que trascendió al mundo, atrajo el previsible enjambre de noteros y camarógrafos de la TV porteña.

La cita fue un gran foro de reclamo al nivel federal del Estado, en cuanto a fuerzas de calle, pero también análisis criminal, control carcelario y refuerzo de la Justicia federal en capacidad de investigar y juzgar.

El diputado radical Juan Cruz Cándido, titular de la comisión de Seguridad en Cámara Baja, consideró "una vergüenza que Aníbal Fernández sea ministro de Seguridad: el Presidente debe hacer que renuncie ya si es que cree que los narcos ganaron". Transmitió que a Brilloni se le brindó un mensaje de respaldo a su plan, "predisposición a trabajar en consenso para recuperar el control de la calle, recuperar la línea 911 que no funciona como debiera", dijo.

Por otra parte, le pidieron a Perotti que incluya en el temario de sesiones extraordinarias el debate por leyes como la del "control de presos de alto perfil", de refuerzo para el Ministerio Público de la Acusación, y la ley de "banco de datos genéticos de delincuentes".

No fue solamente la estridente balacera al comercio de los suegros de Messi lo que ensombrece el clima. También el asesinato de un hombre NN en Amenábar al 6200, el miércoles a la noche, en lo que parece haber sido una imitación del crimen del músico y malabarista Jimi Altamirano, secuestrado al azar en la calle y asesinado el mes pasado en el Parque Independencia. Lo mismo ocurrió la semana pasada con Brandon Ortigoza, un joven cuyo cadáver apareció acribillado a tiros en Tío Rolo, también con un mensaje mafioso en su ropa.

Este es el tercer homicidio en pocos días donde los asesinos parecen elegir una víctima al voleo para dejar un mensaje mafioso y sumar espanto en la población. Y ese agravamiento de la violencia callejera es la preocupación que quedó flotando en la reunión.