Un grave hecho de violencia de género conmocionó este lunes por la mañana a la ciudad de Santa Fe. Pasadas las 6.20, en un edificio de calle Francia al 2700, un hombre de 38 años violó dos medidas de restricción vigentes, esperó a su expareja en la vereda y la atacó salvajemente con una manopla de hierro.

Según las primeras informaciones policiales, el agresor —identificado como M.A.S.— interceptó a la víctima cuando salía rumbo a su trabajo. La golpeó en la cabeza, el rostro, el brazo y la persiguió hasta el ascensor y dentro del departamento.

La mujer, de 35 años, sufrió heridas cortantes y hematomas, y fue trasladada de urgencia al hospital José María Cullen, donde permanece estable y acompañada por equipos especializados del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El ataque ocurrió a plena luz del día y frente a los hijos de la mujer, que estaban dentro del departamento. Los gritos desesperados alertaron a los vecinos, que dieron aviso al 911. Personal del Comando Radioeléctrico y de la Brigada Motorizada acudió y asistió a la víctima, que perdía abundante sangre.

Al advertir la llegada de la policía, el hombre huyó hacia una obra en construcción contigua al edificio e intentó quitarse la vida provocándose un profundo corte en el cuello con un arma blanca. Fue reducido, asistido por personal médico y trasladado también al Cullen, donde quedó internado, operado y bajo custodia policial permanente.

En el operativo intervinieron efectivos de Orden Público, bomberos zapadores y dos ambulancias del servicio 107.

Antecedentes judiciales

Horas después del ataque, la madre de la víctima habló públicamente y reveló que el agresor ya había estado preso por violencia de género contra su hija: “Estuvo ocho meses en (la cárcel de) Las Flores y salió por buena conducta. Desde entonces nunca dejó de hostigarla. Tiene dos medidas de restricción y mi hija botón antipánico, pero la Justicia no actúa", planteó.

La mujer también advirtió que el agresor acosaba a sus nietos: “Le hacía 18 llamadas perdidas en un día. La atormenta desde hace años. Mi hija trabaja, estudia abogacía y trata de salir adelante, pero vive con miedo”. Y exigió una respuesta firme: “Quiero que lo pongan preso. ¿Qué esperan? ¿Que mi hija sea una más, que salga en una bolsa de consorcio?”.

El hijo mayor de la víctima también relató una historia de violencia previa: “Él sabía nuestros horarios, dónde vivíamos. Ella denunció muchas veces. Siempre quedaba libre. Es barra brava de Unión y estaba metido en cosas raras."

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia y de la Fiscalía de Violencia de Género del MPA. Se ordenaron peritajes criminalísticos en el departamento, informes médicos y medidas de protección para la víctima.

El agresor continúa internado con custodia, mientras que la mujer permanece fuera de peligro pero en estado de shock.