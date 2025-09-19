Este viernes se confirmó la muerte de Estela González, mujer de 54 años que permaneció un mes internada tras una balacera a sangre fría perpetrada por el policía César Muga, su pareja de 53 años, en el domicilio que compartían en el barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Santa Fe.

El trágico suceso se originó en la mañana del viernes 1° de agosto. Según la reconstrucción de los hechos, Muga ingresó a la habitación donde se encontraba González, tomó su pistola reglamentaria calibre 9mm y comenzó a disparar. La víctima recibió tres disparos, dejándola gravemente herida.

La intervención de las dos hijas de la pareja, una de ellas adolescente y la otra mayor de edad, permitieron que la víctima saliera de la vivienda para ser socorrida. Los vecinos se comunicaron inmediatamente con el 911 y prestaron asistencia a González, trasladándola de urgencia al hospital Iturraspe.

Tras el ataque, Muga se atrincheró dentro de la vivienda, dando inicio a un tenso operativo policial. Cuando sus colegas llegaron al lugar, el agente abrió fuego contra ellos, aunque los proyectiles impactaron en los escudos balísticos sin herir a ninguno.

Fue entonces que se implementó un plan para reducirlo, hiriéndolo en una de sus piernas con un "tiro táctico". Muga fue reducido y trasladado en una ambulancia para recibir atención médica.

Intento de suicidio

La audiencia de imputación inicial se llevó a cabo el miércoles 6 de agosto en los tribunales de Santa Fe. El policía César Muga acudió en silla de ruedas, como consecuencia de la herida de bala sufrida durante el operativo.

Durante la audiencia, que fue presidida por el juez Sebastián Szeifert, el fiscal Roberto Olcese del Ministerio Público de la Acusación formalizó los cargos contra el agente.

Se le atribuyeron los delitos de "tentativa de femicidio" contra su esposa, Estela González, y "atentado y resistencia a la autoridad", este último agravado por su condición de agente de las fuerzas de seguridad. El fiscal hizo hincapié en la gravedad de los hechos y anunció que en los días siguientes solicitaría la prisión preventiva para el acusado.

Esa misma noche, poco antes de la medianoche del miércoles, Muga intentó suicidarse en la celda donde se encontraba alojado en la Subcomisaría 20° de Arroyo Leyes. El hombre, de 53 años, fue hallado inconsciente por los efectivos de guardia con claras señales de un intento de ahorcamiento.

Tras ser trasladado de urgencia al hospital José María Cullen para recibir atención médica, Muga fue recluido en una sala penitenciaria con guardia permanente.

Cambio de carátula

La muerte confirmada este viernes es el punto de inflexión que transforma la imputación inicial. Lo que se había iniciado como un caso de "tentativa de femicidio" ahora se convierte en un "femicidio consumado".

Esta reclasificación no es una simple formalidad; implica un cambio de un delito grave a uno de los crímenes más severamente castigados por la ley, con la posibilidad de una pena mucho más alta para el acusado.