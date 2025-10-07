Tres personas quedaron en prisión preventiva este lunes por estar sospechadas de haber mantenido privada de su libertad a una adolescente en una vivienda de la ciudad de Santa Fe, donde además habría sido víctima de abusos sexuales y obligada a ejercer la prostitución.

Los imputados son un joven de 19 años, identificado por sus iniciales R.L., quien era la pareja de la víctima; su madre, de 48 años, A.M.L.; y la pareja de esta última, un hombre de 37 años identificado como O.I.C.

La medida fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Leandro Lazzarini, a pedido de la fiscal Viviana Galeano, durante una audiencia realizada este lunes en los tribunales de la capital provincial.

De acuerdo con la investigación, “al menos entre julio y septiembre de este año, los imputados mantuvieron encerrados a la adolescente y a su hijo –cuyo padre es el joven de 19 años– en una habitación con candado en un inmueble ubicado en el barrio Abasto”, precisó Galeano.

La fiscal agregó que “mientras estaba privada de su libertad, la víctima era amedrentada y atacada físicamente por su pareja, quien durante años la abusó sexualmente bajo amenazas de muerte”.

Además, “el joven y la mujer investigados obligaban a la adolescente a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento con personas que ellos convocaban al domicilio, cobrando dinero del que se apropiaban”.

Por su parte, “la pareja de la suegra de la adolescente también la agredía sexualmente, aprovechándose de la convivencia y contribuyendo a la violencia de género a la que la víctima era sometida”, afirmó la fiscal.

Riesgos procesales

La pareja de la víctima fue imputada por privación ilegítima de la libertad agravada (por haber sido cometida con violencia, amenazas y por más de un mes) y abuso sexual con acceso carnal agravado (por haber sido cometido contra una menor de 18 años y aprovechando la convivencia).

Tanto el joven como su madre fueron imputados además como coautores de promoción y facilitación de la prostitución agravadas, y de explotación de la prostitución agravada, en ambos casos por mediar violencia, amenazas, convivencia y aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.

La mujer, en forma individual, también fue acusada de privación ilegítima de la libertad agravada.

En tanto, el hombre identificado como O.I.C. fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado y coautoría de corrupción de menores.

Galeano argumentó que las prisiones preventivas eran necesarias “porque las penas en expectativa son altas y de cumplimiento efectivo y los imputados no tienen arraigo familiar ni laboral, por lo que existía peligro de fuga”.

También advirtió que “si las personas investigadas recuperaban su libertad, hubiera habido posibilidades de entorpecimiento probatorio, ya que está pendiente la declaración de la víctima en cámara Gesell”.

“Evitar la revictimización”

Tras conocerse la resolución, Galeano destacó que “el juez hizo lugar a nuestro requerimiento y rechazó cautelares alternativas que propuso la Defensa”.

La fiscal explicó que “el caso es complejo por las características de los hechos que investigamos y, fundamentalmente, por el estado de vulnerabilidad extremo y manifiesto que atraviesa la adolescente que sufrió los ilícitos”. En ese sentido, enfatizó que “nuestra prioridad es evitar su revictimización”.

La funcionaria del MPA aclaró además que “tanto ella como un bebé que es su hijo recibieron atención médica y actualmente están estabilizados”.

Según detalló, “en la audiencia se expusieron evidencias del accionar de los imputados y el juez consideró acreditada la materialidad de los hechos y la participación de las personas investigadas con el grado de probabilidad necesario en esta etapa del proceso penal”.