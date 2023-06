Rosario sin paz ni límites: dispararon contra una parroquia en Ludueña

La violencia en la ciudad no para de atravesar límites y ya no quedan instituciones que no hayan sido víctimas de balaceras. Este jueves por la tarde se reportó una balacera contra la Parroquia Santa Rita de barrio Ludueña, ubicada en Puelche entre Casilda y H. Primo. Por el hecho no se reportaron heridos.

La detonaciones impactaron sobre la iglesia y un auto estacionado afuera de la institución, que pertenece a una mujer que trabaja allí. Según trascendió, los disparos provenían de un Peugeot 206 color azul en el que había dos personas.

Las primeras informaciones indicaron que se contaron unas ocho balas en total. Según una vecina, en la capilla funciona también funciona un comedor y realizan un trabajo barrial buscando sacar “a los pibes de la droga”.