El Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario condenó a 8 años de prisión a Hernán Diego García, exasesor de la Cámara de Diputados de la Nación, por tráfico de estupefacientes y cohecho activo.

El hecho ocurrido el 14 de mayo de 2023 a la medianoche, cuando García conducía un vehículo Chevrolet Meriva, y llevaba como acompañante a Vignolles, cuando a la altura del peaje de General Lagos, en la mano hacia Rosario, fue interceptado por un control vehicular de rutina de Gendarmería Nacional.

Durante la requisa al rodado, se hallaron dentro de una bolsa 92 pastillas de éxtasis bicolores (una cara rosa y la otra blanca) con la inscripción del logo de la gaseosa “Sprite”, que estaban ocultas debajo del asiento del conductor. También se incautaron aproximadamente 3 gramos de marihuana en un envoltorio de nailon, 3.000 dólares y más de 40.000 pesos.

En ese marco, García ofreció una suma de dinero en dólares al personal de Gendarmería a cambio de que no le iniciaran las actuaciones preventivas, ni labraran actas de procedimiento. Por su parte, Vignolles dijo ser secretario administrativo de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones, y también intentó sobornar al personal de Gendarmería.

Al ser identificado, García también aseguró ser empleado administrativo en el Congreso de la Nación, y exhibió una credencial de asesor de la Presidencia del Senado. Sin embargo, desde ese organismo legislativo se informó a la fiscalía que no había emitido credencial a su nombre.

A su vez, la Cámara de Diputados de la Nación -donde sí había trabajado-, reportó que lo cesanteó el 8 de julio de 2024 en virtud del antecedente de una condena a 4 años y 2 meses de prisión como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real con los delitos de puesta en circulación de moneda de curso legal apócrifa, nacional y extranjera; y tenencia ilegal de arma de fuego de guerra y de arma de fuego de uso civil. El fallo corresponde al Tribunal Oral Federal N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el marco de su declaración indagatoria el 16 de mayo de 2023, García había negado las acusaciones. Y dijo que desconocía el material secuestrado debajo de su asiento, que seguramente “pertenecía a Vignolles”, de quien dijo desconocer que tenía pedido de captura. También negó haber ofrecido dinero al personal de Gendarmería.

El ahora condenado indicó que su relación con Vignolles se debía a que era consumidor, y las cosas que le pedía “eran para consumo”.

Durante el juicio, que comenzó en septiembre, el tribunal consideró acreditada su responsabilidad, desestimó su defensa y también los planteos de nulidad. El fallo destacó que el material estaba oculto bajo el asiento del conductor y que las pruebas reunidas demostraban conocimiento y dominio del hecho.

García ya había sido condenado en otra causa por tenencia de drogas, circulación de moneda falsa y tenencia ilegal de armas. Por eso, la Cámara de Diputados lo cesanteó en 2024.

Su acompañante, Vignolles, tiene pedido de captura nacional e internacional desde agosto del año pasado.