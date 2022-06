Un reencuentro entre un exalumno y quien alguna vez fue su docente se dio lejos de la emotividad: fue el epílogo del intento de robo ocurrido este jueves de madrugada en la escuela "Gabriel Carrasco" por parte del joven, quien terminó amenazando a la maestra desde el patrullero. "Me dijo que cuando lo liberen me iba a venir a buscar", aseguró la directora actual de la escuela.

La institución que alberga a más de 1100 alumnos entre los turnos de mañana y tarde, además de otros cientos en el EEMPA, fue vandalizada por la madrugada y tuvo destrozos en pizarrones y armarios, pero al ser advertida la intrusión por parte de una docente que reside en la casa contigua, el agresor resultó detenido.

La directora de la escuela, Griselda Pérez, precisó al móvil de Sí 98.9: "Me avisó la docente que vive al lado de la escuela y me vine. Cuando llegué ya estaba el joven capturado en la camioneta policial. El temor era que dentro de a escuela hubiera mas personas, así que me hicieron abrir el ingreso y entramos y vigilamos cada salón".

Entonces fue que recordó la amenaza que profirió el delincuente. "Sé que es un alumno de la nocturna, porque hace muchos años coincidimos en otra institución escolar. Me amenazó que iba a tomar represalias, sabe mi nombre y sabe dónde vivo. Me dijo que me va a buscar cuando lo liberen", recordó en diálogo con el móvil de Sí 98.9.

De esta forma confirmó que piensa presentar una denuncia en la comisaría 10ma, y que se espera la requisa policial para normalizar las clases, ya que "la escuela fue vandalizada, los armarios están todos destruidos, pizarrones manchados con tinta".

"Las clases las suspendemos porque la policía no nos deja limpiarlo hasta que ellos no hagan registro con fotos. Esperamos que lo hagan para limpiar, y luego volveremos a dar clases normalmente", finalizó