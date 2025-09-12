Dos hombres asaltaron a mano armada a un médico en la zona sur, y como desenlace escaparon en la ambulancia de un servicio privado de emergencias para el que trabaja el profesional. Pero todo tuvo un desenlace espectacular, propio del cine, porque los ladrones terminaron su escape hundidos de punta en una pileta de una casa en Funes.

Ocurrió este jueves por la noche. Los asaltantes sorprendieron al médico y al chofer de una unidad de la empresa CG&L, estacionada en Pueyrredón y Ombú, barrio Mercedes de San Martín, detrás del hipermercado Libertad. A punta de pistola hicieron bajar a los dos ocupantes, les quitaron sus efectos personales y escaparon a toda velocidad con el móvil sanitario.

Alguien dio el alarma y la Policía desplegó patrulleros en torno al objetivo en fuga. De esa correría, un móvil policial volcó sobre Circunvalación y el arroyo Saladillo, cuando iba en procura de sumarse al operativo. Los policías adentro sufrieron lesiones de consideración y fueron hospitalizados.

En tanto, los ladrones siguieron su fuga hacia Funes. Acorralados, entraron al barrio Cantegril en una calle sin salida, y al pretender encontrar un punto de escape entraron a una obra en construcción y terminaron con la ambulancia de punta en la piscina sin agua.

Los fugitivos abandonaron el vehículo pero ya la policía estaba encima. Hubo un par de disparos cruzados –uno rozó superficialmente a una agente– y finalmente los ladrones fueron apresados.