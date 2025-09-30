River y Racing chocan en Arroyito: operativo de seguridad y cortes

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe presentó el operativo para el partido entre Racing y River por los cuartos de final de la Copa Argentina, que se disputará este jueves a las 18 en el Gigante de Arroyito. En total, se dispondrán 630 efectivos policiales.

"La particularidad de este partido, a diferencia de los anteriores, es que los dos equipos llegan prácticamente de la misma región. Al ser un clásico nacional, River-Racing, tomamos medidas y actuaciones distintas”, detalló el coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos, Gustavo Velázquez.

Sobre la venta de localidades, precisó: “Se han puesto a la venta 18.000 entradas para cada club, de modo que las parcialidades ocuparán la misma cantidad en el estadio. A pedido del Ministerio de Justicia y Seguridad, logramos que la organización venda y canjee algunas en Rosario. Es importante que la gente de la ciudad pueda participar".

Desde este miércoles, de 11 a 18, en el Coloso Marcelo Bielsa (puerta 2) se venderán y canjearán entradas para River. En la sede del Cruce Alberdi de Central, en el mismo horario, se hará lo propio con las entradas para Racing.

Finalmente, explicó que “la Unidad Regional II ha dispuesto 630 efectivos policiales. Cuando hay un evento de esta magnitud, se trata de agentes que están fuera de servicio y se anotan para participar del operativo. No se resiente la seguridad pública de la ciudad ni de la provincia”.

Además, indicó que habrá cortes de tránsito especiales: “A diferencia de un partido de Rosario Central, la ciudad notará cortes distintos. Desde el mediodía se neutralizará la calle Avellaneda, desde Juan José Paso hacia el norte, porque allí se ubicará la parcialidad de River, con colectivos, minibuses y todos los medios de transporte que lleguen desde Buenos Aires o zonas aledañas”.