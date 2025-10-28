Al menos 64 personas murieron este martes durante una masiva operación de la policía en el Complexo do Alemão, uno de los mayores conglomerados de favelas de Río de Janeiro, según informó la cadena CNN Brasil. Entre las víctimas se cuentan cuatro agentes —dos policías civiles y dos miembros del grupo de élite BOPE—, además de 60 personas identificadas por las fuerzas de seguridad como integrantes de bandas criminales.

La acción, bautizada como “Operación Contenção”, fue desplegada por fuerzas combinadas de la Policía Civil y Militar con el objetivo de frenar la expansión del Comando Vermelho (CV), una de las organizaciones delictivas más poderosas de Brasil. Las autoridades locales la describieron como “la operación más letal de la historia del estado”.

Además de los fallecidos, el operativo dejó tres vecinos heridos por balas perdidas, de los cuales uno ya fue dado de alta, y dos policías heridos de bala, incluido un comisario, aunque ambos se encuentran fuera de peligro.

Según los reportes oficiales, 81 personas fueron detenidas y se ejecutaron varias de las 100 órdenes de arresto previstas. Parte de los objetivos de la redada eran líderes del Comando Vermelho que operan en otros estados del país. CNN Brasil señaló que al menos 30 de los buscados no residían en Río, sino que procedían de regiones como Pará, y habrían estado escondidos en el complejo.

El Complexo do Alemão —ubicado en la zona norte de Río— es escenario frecuente de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos armados vinculados al narcotráfico. Sin embargo, la magnitud de esta operación y su altísimo saldo de víctimas han reavivado el debate en Brasil sobre el uso de la fuerza policial en zonas vulnerables.