La condena a 12 años de prisión efectiva impuesta al profesor de Educación Física, Juan Francisco Trigatti, de la ciudad de Santa Fe, por el abuso sexual de cinco niñas menores de edad, se encuentra en una etapa de revisión judicial tras la audiencia de apelación horizontal que se desarrolló este lunes en los Tribunales de la capital provincial.

Trigatti, quien trabajaba en el jardín de infantes Ceferino Namuncurá, fue declarado culpable de abuso sexual gravemente ultrajante en cuatro hechos y abuso sexual simple, ambos agravados por su rol como educador.

El caso polarizó a la comunidad santafesina y reviste una complejidad inusual, debido a que la sentencia condenatoria de 12 años revocó un fallo de primera instancia que inicialmente había absuelto al docente.

El proceso judicial estuvo marcado también por la tensión social, que incluyó graves incidentes de violencia como el incendio de la casa del docente y la muerte de sus mascotas

La discordancia entre los fallos radica en la valoración de la prueba: en el juicio oral, el tribunal inicial había desestimado los testimonios de las víctimas (de entre 3 y 6 años) por considerarlos supuestamente "contaminados" durante las entrevistas en Cámara Gesell.

Sin embargo, la Cámara de segunda instancia, al revocar esa absolución, no solo dictó la condena, sino que emitió duras críticas al tribunal a quo, acusándolo de "tergiversación de pruebas" y "manipulación" para minimizar deliberadamente los relatos de las menores.

La audiencia de apelación de este lunes fue convocada bajo el mecanismo de Recurso de Apelación Horizontal, esencial para garantizar el derecho del imputado al "doble conforme", un estándar constitucional que exige que toda sentencia condenatoria sea revisada por un segundo tribunal.

La defensa de Trigatti reiteró su pedido de absolución, argumentando que la Cámara no realizó una "valoración conglobada de toda la prueba producida" y que simplemente eligió "creer a las presuntas víctimas" sin corroborar exhaustivamente los elementos observados de primera mano por el primer tribunal.

Por su parte, la Fiscalía y la Querella ratificaron la condena. No obstante, la condena de 12 años resultó inferior a la pena de 25 años que había sido solicitada originalmente, por lo que manifestaron que la pena impuesta les dejaba un "sabor a poco" .

A pesar de la sentencia de 12 años, Juan Trigatti continúa en libertad mientras se agotan las instancias de revisión. Sin embargo, la Fiscalía y la Querella han anunciado que solicitarán la prisión preventiva inmediata, argumentando que la condena de tal magnitud genera un “riesgo procesal alto”.

Este pedido de detención será tratado en una audiencia separada en los próximos días. Si el Colegio de Jueces de segunda instancia confirma la condena de 12 años en esta apelación, el caso continuará por la vía de los recursos extraordinarios (Recurso de Inconstitucionalidad y Queja ante la Corte Suprema Provincial y Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Nacional), ya que la defensa ha señalado que continuará luchando por la inocencia del docente..