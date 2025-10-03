Una mujer de 36 años fue rescatada por agentes de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal Argentina, este jueves, tras pasar 22 años en condiciones de servidumbre en una vivienda ubicada en la zona de Montevideo y Chacabuco, en barrio Martín.

El caso fue detectado por un efector público de salud al cual concurría la víctima y derivado a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, que articuló el operativo de rescate junto a la Fiscalía Federal de Delitos Complejos.

La mujer tenía apenas 14 años cuando fue traída desde la provincia de Corrientes y desde entonces, no volvió a tener contacto con su familia de origen, ni recibió atención médica. Fue alojada en el domicilio de una familia rosarina donde se le asignaron tareas domésticas y el cuidado de una mujer mayor con Alzheimer, sin remuneración, contrato laboral ni derechos reconocidos.

El operativo se concretó tras una intervención integral del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) de la Defensoría del Pueblo, junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. La fiscalía federal, a cargo de la investigación, ordenó el allanamiento del domicilio en el que se encontraba la víctima.

En el momento del procedimiento, la mujer de 36 años no comprendía del todo su condición: no se reconocía como víctima, ni sabía cuáles eran sus derechos.