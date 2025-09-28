Una adolescente de 16 años y su beba de 11 meses fueron rescatadas tras años de cautiverio en Santa Fe, en un caso que conmociona a la provincia. La joven logró huir de su captor al aprovechar un descuido y, en estado de shock, subió a un colectivo donde una mujer la asistió. La vecina las llevó a su casa, les dio refugio y luego radicaron la denuncia que activó el operativo policial.

De acuerdo con el relato de la víctima, había permanecido privada de su libertad desde los 11 años, bajo control de un joven de 19 que además era su pareja. Según la denuncia, durante este tiempo fue obligada a convivir en condiciones de encierro junto a su hija. La Secretaría de Niñez confirmó que ambas se encuentran a resguardo y fuera de peligro físico.

La Policía de Investigaciones realizó un allanamiento en una vivienda de barrio El Abasto, donde la adolescente habría permanecido encerrada durante años. Allí fueron detenidas tres personas, entre ellas el joven señalado como su captor. La fiscal Vivian Galeano, de la Unidad Especial de Género, Familia y Violencia, investiga si existió explotación sexual y trata de personas.

Las autoridades adelantaron que los acusados podrían enfrentar cargos por privación ilegítima de la libertad agravada y abuso sexual. Mientras tanto, la adolescente y su hija fueron trasladadas a un dispositivo de contención y acompañamiento. Los informes preliminares confirman que ambas están en buen estado de salud, aunque bajo seguimiento psicológico debido al contexto traumático vivido.