Rescatan a 42 víctimas de explotación laboral en un campo de frutillas

La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe rescató este miércoles a 42 personas mayores y dos menores que eran sometidos a explotación laboral en la localidad de Arroyo Leyes, un pueblo ubicado a 11 kilómetros de la capital provincial.

El procedimiento incluyó allanamientos en inmuebles ubicados sobre la Ruta Provincial 1, sobre el kilómetro 17.500, donde se detuvo a P.F.A., de 25 años, y se trasladó a R.A., de 64, en el marco de una causa por trata de personas con fines de reducción a la servidumbre.

Este procedimiento es la continuidad de un operativo iniciado el pasado 19 de septiembre en un campo sembrado con frutillas. En aquella oportunidad se constató que trabajadores, en su mayoría oriundos de Chaco, eran sometidos a condiciones de explotación y engaño.

Según señaló El Litoral, “se les había prometido una paga de mil pesos por cajón y condiciones de alojamiento normales. Sin embargo, al llegar se encontraron con camas improvisadas sobre cajones de madera y un pago real de solo 600 pesos por cajón, en jornadas extensas sin descanso.”

El caso quedó en manos del fiscal federal Walter Rodríguez, y se investiga bajo la figura agravada de explotación laboral por la existencia de múltiples víctimas y la participación de menores.

En los operativos, que contaron con la colaboración de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, Criminalística, UATRE, RENATRE y la Coordinación de Rescate Nacional, los agentes incautaron una gran cantidad de elementos de interés para la causa.

Entre ellos: armas de fuego de distintos calibres, municiones, documentación contable, dispositivos electrónicos, seis teléfonos celulares, una camioneta Volkswagen Amarok, además de más de diez millones de pesos en efectivo y 4.205 dólares.

Las víctimas fueron puestas a resguardo y recibirán asistencia integral. Mientras tanto, los detenidos quedaron a disposición de la Justicia federal en el marco de una investigación que apunta a desarticular una red de explotación laboral en la zona costera de Santa Fe.