Más de 30 trabajadores rurales fueron rescatados en campos del norte de Santa Fe, donde vivían en condiciones de hacinamiento y explotación. Ahora buscan determinar si detrás del caso existe trata laboral.

Las víctimas residían en precarios toldos de nylon, sin agua potable ni baños, y cumplían jornadas de diez horas, de lunes a lunes.

El caso se inició el 4 de septiembre, cuando personal de la división Coordinación Contra el Trabajo Ilegal de ARCA, junto al RENATRE, detectó la situación en el establecimiento Santa Ana, cerca de Pozo Borrado, en el límite con Santiago del Estero.

En ese lugar se identificaron 15 trabajadores, entre ellos dos adolescentes de 17 años, que vivían en campamentos improvisados, durmiendo en el piso sobre mantas o colchones. Los trabajadores, oriundos de Los Juríes (Santiago del Estero), declararon que trabajaban de 8 a 18, todos los días, por un salario de $300 mil quincenales, al que se les descontaba la comida.

La investigación reveló que no podían retirarse del campo, carecían de medios de comunicación, varios no sabían leer ni escribir y algunos estaban indocumentados. En un establecimiento lindero, La Revancha e Isabelliana S.A., se encontraron a otros cinco trabajadores en las mismas condiciones “deplorables”.

Con orden judicial, la PDI allanó los campos y rescató a 31 personas. Además, secuestraron celulares y un cuaderno con anotaciones, e identificaron a dos sospechosos investigados por trata de personas con fines de explotación laboral.

El operativo contó con la participación de la Secretaría de Derechos Humanos provincial, la Municipalidad de Tostado, el Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata y la PROTEX, a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.

Pedido de informes

Ante la situación emergente, el diputado provincial Fabián Palo Oliver (FAS) presentó en Legislatura un pedido de informes al Ejecutivo provincial. Según precisó, requiere a los ministerios de Gobierno, de Ambiente y de Seguridad y Justicia “si existen antecedentes de controles efectuados en las explotaciones agropecuarias referidas y si se encuentran registrados como empleadores las firmas “La Revancha e Isabelliana S.A”. y “Santa Ana” y en caso de ser así, quienes son los responsables de las mismas”.

Por otra parte, pregunta si esas empresas "están inscriptas en el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos y, en su caso, si están registradas como Sociedad. En caso de que la respuesta sea afirmativa, solicita que se remita la información y documentación de la sociedad. Asimismo, solicita que informe si se ha relevado mediante inspecciones el cumplimiento de la Ley Provincial N° 13372 por parte de los emprendimientos agropecuarios referidos".

Por último, pide Palo Oliver “los datos registrables y catastrales del o los inmuebles donde se llevaron a cabo los procedimientos ordenados por la justicia Federal con identificación de sus titulares registrales, si existen antecedentes de denuncias ante autoridades policiales y/o del Ministerio respecto de los hechos acreditados a partir de los procedimientos ordenados por la justicia Federal y que informe sobre la participación de las fuerzas de seguridad provinciales en el operativo concretado el día 04/09/2025”.