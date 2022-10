La bandera intimidatoria contra la prensa rosarina rápidamente fue foco de investigación y este martes la causa quedó en manos de la Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal provincial Federico Rébola avanzó con requisas en la cárcel de Piñero y con relevamiento de cámaras en la zona avenida Belgrano donde se ubica Canal 5, lugar en el que fue colgada la bandera.

Según supo RosarioPlus, la amenaza con la leyenda no era el plan original. Había otra idea que no llegó a concretarse: atacar a balazos el histórico edificio de Canal 5 en la noche del domingo, en pleno fin de semana largo. Aparentemente no llegó a concretarse porque uno de los hombres que debía realizar la balacera fue detenido antes.

Las pesquisas

Horas después de hallada la amenaza dirigida “a todos los medios de Rosario”, Rébola ordenó el allanamiento en el Pabellón 13 de la cárcel de Piñero donde está uno de los imputados por el asesinato de octubre del año pasado en Ayacucho y Uriburu de Mariel Lezcano, una joven que cumplía domiciliaria por narcomenudeo. El joven de la celda es pareja de una de las hermanas de Alan Funes, líder del grupo criminal. En principio los resultados de la requisa no fueron positivos.

Por eso el fiscal orientó su sospecha incial hacia el Clan Funes como origen de la amenaza.

Más allá del dato, se evitó la información en detalle de la supuesta banda que estaría detrás detrás de la intimidación para resguardar el avance de la investigación. Lo cierto es que no fue una amenaza más. “A todos los medios de Rosario. Dejen de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua, que vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode. Si no, caravana con El Noba”, rezaba la bandera colgada en el multimedio.

Esa zona es una salida rápida para el sur de la ciudad y se supone que hay varias cámaras que pudieron captar el momento en que se colgó el trapo y el traslado. En tanto, el Sindicato de Prensa de Rosario mantuvo una reunión con la jefa de fiscales de Rosario, María Eugenia Iribarren, y el gobernador Omar Perotti acordó con el sindicato llevar a cabo un encuentro con el ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi.