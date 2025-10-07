La Policía de Investigaciones (PDI) aprehendió este lunes a dos hombres en dos allanamientos, en el marco de una investigación por el robo a un trabajador de una empresa de indumentaria, ocurrido el pasado 18 de septiembre en San Martín al 2300.

Los efectivos recuperaron toda la indumentaria robada y además, secuestraron un auto, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Las medidas se registraron en dos inmuebles ubicados en Abanderado Grandoli al 3800, barrio Tablada.

Como resultado de los procedimientos, fueron aprehendidos Claudio Jesús C. (52 años) y Gustavo David G. (36), quienes quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, que investiga el episodio en el que autores desconocidos sustrajeron mercadería valuada en aproximadamente $5,5 millones a un comisionista de una firma rosarina dedicada a la comercialización de indumentaria deportiva.

Mediante tareas de análisis de cámaras públicas y privadas, y el seguimiento de las rutas utilizadas por los implicados, la PDI logró establecer la identidad de los autores y los domicilios vinculados al hecho, ubicados en la zona sur.

Material secuestrado

Durante el registro de los inmuebles se incautó la totalidad de la mercadería sustraída que se encontraba distribuida entre ambos domicilios: numerosas prendas deportivas como calzas, buzos, camperas, mallas y remeras, bolsas ecológicas, entre otros elementos reconocidos como propiedad de la firma damnificada. Asimismo, se secuestró un Renault Sandero, la suma de $ 451.000 y siete teléfonos celulares.