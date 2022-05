El Sindicato de Recolectores de Residuos de Rosario amenaza con un paro de 24 horas, y esta vez no es por un reclamo salarial, sino por las situaciones de violencia y delito a la que se ven expuestos sus afiliados mientras cumplen con su trabajo diario. Los recolectores exigen que el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, los atienda para exigir una solución a este problema que describen como recurrente.

La gota que rebasó el vaso cayó el sábado a la tarde, y la sufrió en carne propia el secretario general del sindicato, Marcelo "Pipi" Andrada.

El sindicalista participaba sobre una charla sobre medio ambiente con trabajadores en el Parque Regional Sur. Y en esas circunstancias fue abordado por delincuentes que, a punta de pistola, le robaron dinero, teléfono y otros efectos personales.

El dirigente Tito Galarza señaló que "la atención en el 911 fue muy buena, pero el móvil del Comando nunca apareció, y la denuncia que hicimos en la seccional 15ª no llegó a Fiscalía".

"Esto nos pasa a menudo, aunque parezca mentira. Hay muchos compañeros que no hacen la denuncia pero los robos a los compañeros mientras están trabajando es cosa de todos los días. Lo que pasa es que si no hay denuncia pareciera que no hay robo. Las balaceras, los homicidios tapan todo y pareciera entonces que no hay otro problema, pero no es así", reforzó.

Aseguran que en las últimas 48 horas trabajadores de la recolección de residuos sufrieron tres robos callejeros. Además del que sufrió Andrada, los otros ocurrieron en Nuevo Alberdi, uno el sábado y el otro el domingo por la noche.

El reclamo es similar al que la semana pasada realizaron los trabajadores de servicios de cadetería y reparto.

Los recolectores reclaman que el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, los atienda en las próximas horas. Si no, el viernes realizarán un paro en el servicio de la recolección de residuos.

" Si no somos atendidos a la brevedad, este viernes haremos un paro de 24 horas como protesta ante la situación que atraviesan nuestros trabajadores" señalaron desde el gremio