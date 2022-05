Un grupo de personas se apostó este martes por la mañana en el acceso a la Centro de Justicia Penal para hacer visible su reclamo de justicia por el asesinato impune de Jonathan Plantés, cometido el 29 de febrero de 2020 en el barrio La Granada. La demanda fue encabezada por Rosa, madre de la víctima, quien apuntó al fiscal Patricio Saldutti a quien le reprocha la inacción de la causa judicial. Y en el centro de la acusación de la mujer, su certeza de que el asesino de su hijo fue Luciano Cantero, un hijo del célebre Pájaro, jefe del clan Los Monos, asesinado en 2013 en Villa Gobernador Gálvez.

"A mi hijo me lo mataron el 29 de febrero 2020, se van a cumplir 2 años y 3 meses, y sigo esperando que periten el arma, por eso vine a reclamarle al fiscal Saldutti", contó al móvil de Sí 98.9 la mujer, rodeada de numerosos familiares, amigos y vecinos. Incluso también por Edgardo Orellano, padre de otro joven víctima de una muerte violenta como fue la de su hijo Bocacha en el boliche Mr Ming Riverside, de La Fluvial.

El crimen de Plantés fue un doble crimen: con él también murió su padre como saldo de un atentado de sicarios. El ataque fue contra una vivienda en el pasaje 516, detrás del casino City Center, en el barrio La Granada. El muchacho residía en la vivienda sobre la calle, su padre vivía detrás. Rosa no estaba en ese momento.

Plantés padre alcanzó a declarar antes de morir que el autor de los disparos fue "Lucho Cantero", dijo la mujer que luego de esa violenta tragedia ya no puedo regresar a su hogar en el barrio.

"Mi hijo no se metía con nadie, era un chico muy trabajador. Lo mató Lucho Cantero, que cayó preso en marzo pero por otra causa, no por el homicidio de mi hijo. Esto me destrozó la vida, no se cómo hago para seguir, me falta mi hijo, me falta todo", dijo.