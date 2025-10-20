Un joven de 30 años murió en la madrugada del sábado tras caer por la barranca del río durante un intento de asalto a la altura de Wheelwright al 1700. La víctima fue identificada como Lucas Martín Cicarelli.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.05. Cicarelli se encontraba junto a su pareja tomando una bebida detrás de la baranda de seguridad cuando fueron abordados por dos hombres, uno de ellos armado, que los amenazaron y les exigieron sus pertenencias.

Según los primeros testimonios, la mujer logró escapar mientras le sustraían la mochila y el teléfono celular. En medio del forcejeo, Cicarelli cayó al vacío y murió en el lugar al impactar contra una zona de piedras.

Tras el hecho, los dos agresores huyeron, pero uno de ellos fue detenido a unos 100 metros. El sospechoso fue identificado como A.F., y en su poder se hallaron los elementos robados. Será llevado a audiencia imputativa en los próximos días.

La fiscal Agustina Eiris, del Equipo Fiscal Transitorio en Violencias Altamente Lesivas, ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, toma de testimonios, dermotest al detenido y a la víctima, y el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal para realizar la autopsia.

Al momento se busca identificar y detener al segundo sospechoso que permanece prófugo.