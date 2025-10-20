Quiso evitar un robo, cayó desde la barranca y murió: hay un detenido
La víctima fue identificada como Lucas Martín Cicarelli, de 30 años. Según los primeros indicios, cayó desde la barranca tras un intento de robo. Uno de los presuntos autores fue detenido a pocos metros del lugar.
Un joven de 30 años murió en la madrugada del sábado tras caer por la barranca del río durante un intento de asalto a la altura de Wheelwright al 1700. La víctima fue identificada como Lucas Martín Cicarelli.
El hecho ocurrió alrededor de las 3.05. Cicarelli se encontraba junto a su pareja tomando una bebida detrás de la baranda de seguridad cuando fueron abordados por dos hombres, uno de ellos armado, que los amenazaron y les exigieron sus pertenencias.
Según los primeros testimonios, la mujer logró escapar mientras le sustraían la mochila y el teléfono celular. En medio del forcejeo, Cicarelli cayó al vacío y murió en el lugar al impactar contra una zona de piedras.
Tras el hecho, los dos agresores huyeron, pero uno de ellos fue detenido a unos 100 metros. El sospechoso fue identificado como A.F., y en su poder se hallaron los elementos robados. Será llevado a audiencia imputativa en los próximos días.
La fiscal Agustina Eiris, del Equipo Fiscal Transitorio en Violencias Altamente Lesivas, ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, toma de testimonios, dermotest al detenido y a la víctima, y el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal para realizar la autopsia.
Al momento se busca identificar y detener al segundo sospechoso que permanece prófugo.