Una pareja y su hijo adolescente pelean por sus vidas, en muy grave estado, luego de que en las primeras horas del lunes alguien los prendiera fuego mientras dormían en su casa del barrio La Lagunita. Las víctimas conforman una familia de suma pobreza, dedicada al cirujeo. El hombre tiene 45 años, la mujer 43, y su hijo entre 15 y 16, con discapacidad. Habitan una humilde vivienda en un pasillo irregular de la calle 1849 al 6600 (bulevar Seguí a la misma altura).

Los vecinos en su estupor, contaron al móvil de Sí 98.9, que advirtieron el fuego que salía por una ventana entre la 1.30 y las 2 de la madrugada. Alguien llamó a los bomberos, alguien más trató de auxiliar a las tres personas, que fueron derivadas al Hospital Clemente Álvarez –la pareja– y al Eva Perón de Baigorria, el adolescente.

Una vecina contó que esta familia "vive acá hace mucho y la conocemos desde siempre. Que sepamos, no tienen problemas con nadie, por eso nos llama mucho la atención lo que les hicieron", dijo.

Se comenta en el asentamiento que fueron dos hombres los que forzaron una puerta endeble y atacaron por sorpresa, mientras los tres moradores dormían. El hombre sufrió quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo, su compañera resultó afectada mayormente en las vías aéreas, en tanto que el chico sufrió las peores quemaduras en sus piernas.

"Estoy sorprendida, no puedo creer y no entiendo el motivo, no son mala gente, viven de la recolección de la basura. Me tiembla el cuerpo porque no lo puedo creer. A veces vienen, se sientan, comparten un plato de comida. Tienen necesidad, pero que sepamos no tienen problemas con nadie, no son malas personas", insistió una vecina.

Intervino la Brigada Explosivos, a las órdenes del fiscal Adrián Ferlazzo.