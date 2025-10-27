La Justicia dispuso la prisión preventiva por 90 días para una mujer de 34 años acusada de maltratar a sus tres hijas menores de edad. Las menores fueron asistidas el miércoles pasado en el hospital de Niños Víctor J. Vilela.

La medida fue resuelta por la jueza Luciana Prunotto, tras una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, donde la fiscal Manuela Dalcol le atribuyó a la imputada, identificada como V.N.A., el delito de lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo.

Según la investigación, la mujer habría agredido en reiteradas oportunidades a sus hijas de 2, 7 y 9 años, mientras convivían en una vivienda de pasaje 556 al 2100, en la zona sur.

El accionar de V.N.A consistió en propinarle golpes con la mano, con un cinto y con una vara en distintas partes del cuerpo, y utilizando un cigarrillo con el cual quemó en la frente a su hija menor de edad. Así les produjo múltiples quemaduras, lesiones y escoriaciones en el cuerpo.