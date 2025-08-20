El debate sobre la punibilidad de menores de edad que el clima de época habilita sigue este miércoles a las 15 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, UNR. Se trata del conversatorio “Documentos por favor!”, un diálogo entre el docente e investigador de la UNL Máximo Sozzo, la abogada especializada en Derechos Humanos, exdiputada y exdefensora penal en la Justicia federal Matilde Bruera, y el juez de Menores de Rosario Alejandro Cardinale.

La propuesta viene a cuento de este presente en el que Santa Fe delibera en convención constituyente para reformar su Carta Magna, y donde la cuestión penal sobre las juventudes es uno de los temas que prevalecen. Como telón de fondo, está latente un clamor social sobre la baja de la edad de imputabilidad y cierto crédito social incluso a la represión estatal como método disciplinador de la vida pública. También, el hecho de que la única respuesta del Estado en este asunto ha sido incrementar su población carcelaria, que se cuadruplicó en las últimas tres décadas y hoy supera las 110.000 personas.

“Uno tiene la sensación de que el crimen organizado y su violencia va en aumento, y que la única solución es seguir profundizando la política punitiva, pero nunca dar una discusión en término de estructura estatal y estructura comunitaria, estructura social para poder abordar las desigualdades que hacen al origen de este fenómeno”, señaló Luciano Vigoni, candidato a diputado nacional por el Frente Amplio por la Sobernía, que participa de la organización del conversatorio a cargo del CEIDH “Juan Cardella” y la Multisectorial Rosario “No a la Baja”.

“Así vamos a cárceles cada vez más pobladas de pibes, donde el encierro ocupa un lugar cada vez mayor y no hay una política real de reinserción, con equipos que trabajen cuestiones de salud mental, en educación, en poder pensar que afuera los espera un lugar. Pero no, lo único que importa hoy es discutir la pena, el proceso judicial, pero no se discute qué pasa con esos pibes, sus condiciones, un sistema penal que reproduce la marginalidad y la violencia”, agregó Vigoni.