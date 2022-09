Ámbar, la novia del hombre que intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner, habló con los medios de comunicación para aclarar que desconocía las intenciones de Fernando Sabag Montiel.

"No pensé que iba a hacer algo así", afirmó la joven sobre el intento de magnicidio cometido por su pareja en la noche del jueves. "La verdad, no entiendo por qué lo hizo. Es un buen hombre, un trabajador", agregó.

Además, Ámbar comentó que ambios viven de la venta ambulante de algodones de azúcar y golosinas, como los pudo ver hace algunas semanas en un móvil de televisión.

En cuanto a los proyectiles que se encontraron en la vivienda del acusado de intento de homicidio, la joven dijo que nunca vio las balas, a pesar de que vivían juntos desde hacía un mes. "No vi el arma, no estaba al tanto de eso. Tampoco me dijo algo", comentó.

“Nosotros venimos porque estamos recibiendo amenazas”, advirtió uno de los acompañantes de Ámbar, quien señaló que siente “mucho miedo” tras el atentado porque “dicen que somos un grupo terrorista y nosotros no tenemos nada que ver”.

En relación a los tatuajes con simbología nazi y algunas publicaciones de extrema derecha que hizo Sabaj Montiel en redes sociales, allegados al detenido los justificaron: “Los tatuajes son tatuajes y que sean nazis no quiere decir que nosotros seamos nazis".