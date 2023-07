La última instancia del juicio por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco comenzó este martes por la mañana, con las palabras de algunos de los acusados. Luego de estas intervenciones el veredicto se postergó hasta las 14, cuando se conoció que los 19 imputados quedarían absueltos.

Durante el debate oral que comenzó en diciembre de 2021, el fiscal Fernando Arrigo y los querellantes solicitaron prisión perpetua para catorce policías imputados, y penas que van desde los 14 años y diez meses a los 3 años de prisión para otros cuatro agentes y un civil por delitos de encubrimiento, falso testimonio y participación secundaria en la desaparición del joven.

En el inicio de la audiencia de este martes, uno de los agentes de la comisaría 7ª, Esteban Daniel Silva, insistió sobre su inocencia y se solidarizó con la familia de Franco Casco por la muerte del joven.

"Es irreparable lo que le sucedió, y sea cuál sea la resolución de este debate, no va a solucionar lo que le sucidió", indicó el imputado, que asistió al juicio de forma virtual desde el Complejo Penitenciario Federal IV.

En cuanto a su participación en la desaparición de Casco, el recluso afirmó: "No oculté ni fui parte de un ocultamiento". “El 7 de octubre de 2014, lo único que hice fue darle la libertad a Franco Godoy, Casco, y llevar una ficha a cotejar”, agregó.

"No le echo la culpa a nadie, pero la verdad que a mí me arruinaron la vida", afirmó el ex policía, y continuó: "Casi todas las noches, cuando nos encierran con llave en la celda, para dormir, miro las paredes y me pongo a pensar por qué estoy acá, por qué me sucedió a mí. Le pido a Franco que nos ayude a resolver esta situación".

El suboficial Walter Benítez se declaró sin antecedentes e inocente de los cargos imputados. "Ustedes han escuchado a testigos que me conocen y todos fueron unánimes en afirmar que soy una persona de bien. El mejor legado de mis padres y el que espero dejarle a mis hijos. Por no haber hecho nada incorrecto me permite estar sentado acá con la frente en alto. Soy inocente y lo confirman las pruebas que han pasado por este juicio”, dijo.

Asimismo, asumió como “un demérito y una deshonra haberme traído como imputado a este juicio. Este proceso nos ha acarreado una serie de perjuicios incalculable e irreparable: me quitaron 6 años de libertad porque he estado detenido. Es tiempo sin mis hijos, sin mi esposa, que no me pude desarrollar profesionalmente. Mi carrera policial está acabada después de 20 años”.

En ese sentido, clamó al tribunal que “tengan en cuenta la carencia absoluta de un elemento probatorio en mi contra y el alud probatorio que demuestra nuestra inocencia. Si es así, debe ser absolución. Ni siquiera una pena menor porque no hice nada malo.

En sintonía con Silva, el agente Marcelo Guerrero también describió la difícil situación personal que atraviesa por la detención y agradeció al Tribunal por cuidar de su familia ante un supuesto atentado que sufrió en su casa, hace algunas semanas.

"Me queda pedirle a este Tribunal que me juzgue en base a las pruebas. Es causa armada o justicia", señaló.

Por su parte, Fernando Blanco, otro de los acusados, manifestó: "¿Qué hago sentado acá si yo no hice nada? Así y todo siempre estuve a disposición de la Justicia".

"Me destruyeron la vida", indicó el policía y aclaró: "En varias oportunidades decidí bajar los brazos y decir hasta acá llegué". "Nunca hice nada, lo único que hice es cumplir con el horario de la comisaría", concluyó.

Por último, el ex integrante de Asuntos Internos, Pablo Síscaro, comentó que tuvo que posponer sus planes familiares y laborales por su arresto: "Tenía mucho por delante, muchos me catapultaban como futuro jefe de la policía".

Luego de escuchar los testimonios de algunos de los imputados, el tribunal integrado por los jueces federales Otmar Paulucci, Eugenio Martínez Ferrero y Ricardo Moisés Vázquez decidió tomarse unas horas para dar a conocer el veredicto.