Los abogados del gobernador Maximiliano Pullaro solicitaron que el exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, sea condenado a 10 años de prisión en el marco de la causa por el presunto espionaje ilegal a funcionarios y dirigentes políticos.

También se solicitó que el politólogo sea inhabilitado para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo (20 años).

Según el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ezequiel Hernández, Sain tenía a su mando un equipo dedicado a elaborar perfiles de integrantes de la dirigencia política y empresarial, junto con otros actores clave del poder santafesino, incluidos tanto opositores de la gestión de Perotti como oficialistas.

En la instancia oral también serán juzgados la exdirectora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman (48); la exjefa del Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI), Débora Vanina Cotichini (48); el exsecretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro (57); el exsubsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez (37); el exsubsecretario de Control Institucional, Diego Alfredo Rodríguez (44); y la exempleada de la Subsecretaría de Control, Milagros Bernard (31).