El Juez de Primera Instancia Dr. López Quintana dispuso este lunes la prisión preventiva efectiva a Claudio Javier Mansilla y 10 personas más por la evasión de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, del 27 de julio de 2022, a partir de un plan común previamente organizado.

En la audiencia imputativa, los fiscales Franco Carbone y Aurelio Cicerchia solicitaron la prisión preventiva efectiva para todos los imputados, atribuyéndoles:

- A Daniel David P., Claudio Javier M., Ezequiel Rodolfo R., Martin Alejandro C., Alejandro Andrés C. y Antonio Alejandro S. el delito evasión agravada por el uso de armas en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego de guerra - cinco hechos en concurso real entre sí -, en carácter de co-autores;

- A Sergio Martín C. y Joel Isaías R. los delitos de evasión agravada por el uso de armas en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego de guerra - ocho hechos en concurso real entre sí -, en carácter de co-autores;

- A Franco Ezequiel C. el delito de favorecimiento doloso a la evasión, agravado por el uso de armas en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego de guerra - cinco hechos en concurso real entre sí, en carácter de coautor

- A Rodrigo Leonel G. el delito de favorecimiento doloso a la evasión, agravado por el uso de armas en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego de guerra - ocho hechos en concurso real entre sí -, con encubrimiento por favorecimiento personal, en carácter de coautor

- A Elisa Magdalena A. el delito de resistencia a la autoridad en carácter de autora, favorecimiento doloso a la evasión agravado por el uso de armas en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego de guerra – tres hechos – en concurso real entre sí, con encubrimiento por favorecimiento personal, en carácter de coautora.

La causa

La Fiscalía les atribuye a Claudio Javier M., Daniel David P., Ezequiel Rodolfo R., Martin Alejandro C., Joel Isaias R., Sergio Martin C., Alejandro Andrés C. y Antonio Alejandro S., haberse evadido de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, conjuntamente y a partir de un plan común previamente organizado. Además, se señaló que el plan contó con el apoyo externo de un número indeterminado de personas, quienes favorecieron dolosamente la evasión mencionada.

El 27 de Junio de 2021, a eso de las 17:10, Franco Ezequiel C., Rodrigo Leonel G. y Walter Ezequiel S. y una persona aún no identificada, llegaron hasta las inmediaciones de la Unidad Penitenciaria Nº11, a bordo de un Peugeot 3008 que estacionaron en el camino rural que bordea el complejo penitenciario hacia el cardinal suroeste. Los tres identificados vestían un pasamontañas, capuchas, y al menos uno de ellos tenía una máscara de utilería tipo de goma con la cara de un mono.

El hombre no identificado permaneció en el asiento del conductor con las puertas y el baúl abierto, en tanto que Franco Ezequiel C., Rodrigo Leonel G. y Walter Ezequiel S., descendieron del vehículo y perforaron el cerco perimetral de la cárcel haciendo un agujero en el mismo, en un sector cercano a donde dejaron el vehículo antes mencionado, con una máquina amoladora. Una vez en el interior del establecimiento, en el espacio denominado camino patrulla, estas personas comenzaron a disparar contra los empleados penitenciarios de seguridad externa que se encontraban apostados en las garitas de seguridad. Llevaban, de manera ilegal, cinco armas de fuego, cargadas: una pistola calibre 9 mm., marca Bersa; dos pistolas calibre 9mm; una pistola calibre .380 mm; una pistola calibre 11.25 mm.

Luego de sobrepasar cuatro de las garitas mencionadas se apostaron debajo de la garita Nro. 5 del Módulo D, y mientras Franco Ezequiel C., Rodrigo Leonel G. continuaban efectuando disparos contra los centinelas, Walter Ezequiel S., realizó un corte con la amoladora en el segundo cerco perimetral, atravesó el “cordón” (espacio de al menos tres metros de ancho) que lo separa del siguiente tejido alambrado y perforó este último realizando la misma maniobra.

En paralelo, los internos Joel Isaias R., Sergio Martin C., Antonio Alejandro S., Claudio Javier M., Alejandro Andrés C., Martin Alejandro C., Daniel David P. y Ezequiel Rodolfo R., que se encontraban en el patio del pabellón Nro. 14, en el que estaban alojados, comenzaron a lanzar elementos contundentes (cascotes y escombros) al centinela. Después, realizaron un corte en el cerco metálico de dicho patio, lo fracturaron, lo traspasaron y se unieron al grupo de personas que continuaban efectuando disparos hacia el personal penitenciario. A raíz del enfrentamiento armado producido con los centinelas, Walter Ezequiel S., quien tenía entre sus prendas un almacén cargador calibre 9 mm., con quince cartuchos de dicho calibre, falleció producto de un disparo en la región malar derecha, en circunstancias que todavía son materia de investigación.

Las restantes personas continuaron su huida hacia el exterior de la UP 11, durante la cual uno de los internos que se estaba fugando, tomó el arma de fuego de Walter Ezequiel S. y otro de los internos tomó una pistola provista por quiénes habían ingresado armados. Atravesaron el “campo patrulla” hasta egresar de la UP, abordaron el vehículo Peugeot 3008 en el que los esperaba el masculino no identificado, y consumaron la fuga por el camino rural. En esas circunstancias se les atribuye haber portado conjunta e ilegítimamente, 1 pistola calibre 9 mm., marca Bersa, modelo Thunder, con numeración visible, 2 pistolas calibre 9mm, 1 pistola calibre .380 mm. y 1 pistola calibre 11.25 mm.

Los otros seis internos que se encontraban en el patio, identificados como Maximiliano Ezequiel G., Cristian David G., José Mauricio M., Horacio Hernan T., Valentin T. e Ivan H., no pudieron evadirse, atento a que fueron reducidos por las fuerzas de seguridad. Joel Isaias R., Sergio Martin C. junto con parte del grupo de las personas evadidas, abandonaron el vehículo en las inmediaciones de RP 14 km 3.6, y continuaron su huida a bordo de un rodado marca Honda Civic de color azul oscuro, conducido por Elisa Magdalena A.. A fin de asegurar su escape, arrojaron clavos “miguelitos” en la intersección de la Ruta Provincial Nro. 14 y la A012.

A Elisa Magdalena A., Rodrigo Leonel G. Isaias R. y Sergio Martin C., se les atribuye, además, y desde ese momento hasta su aprehensión, haber portado ilegítimamente en forma conjunta, armas de fuego durante una persecución policial en medio de la fuga tras el intento de la policía de identificarlos.