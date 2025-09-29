Un tribunal en la ciudad de San Lorenzo condenó este lunes a prisión perpetua al hombre que tres años atrás asesinó al trabajador de prensa Gustavo Gutiérrez, en una emboscada a la que la víctima asistió engañada, convocada por una mujer. Esta era pareja del homicida y también fue parte del juicio oral que culminó en la ciudad histórica: 10 años de prisión para ella, fue su sentencia.

Los jueces Ignacio Vacca, Griselda Strologo y Eugenio Romanini aplicaron la pena máxima contra Diego Pérez como autor de homicidio criminis causa en ocasión de robo, es decir, un agravante que rige cuando se prueba que el acusado cometió asesinato para evitar ser reconocido por la víctima. Su pareja, Andrea Mimbrero, fue condenada a 10 años de prisión como partícipe primaria de robo calificado, según entendió el tribunal. La fiscal Luisina Paponi había pedido prisión perpetua para ambos, y el abogado defensor, la absolución por considerar que la culpabilidad de la pareja no fue comprobada.

El caso estremeció a la comunidad sanlorencina. Ocurrió en la madrugada del 29 de diciembre de 2022. Gutiérrez había participado de una despedida de año con amigos. Era muy conocido en la región por trabajar como camarógrafo y fotógrafo para distintos medios de prensa en la zona. Hacia las 3 y media de la madrugada una mujer lo contactó por Facebook y le propuso encontrarse esa misma noche. Gutiérrez arribó con su Volkswagen Gol color gris a la esquina de Genaro Roldán y Perú, junto a las vías del ferrocarril. Pero en lugar de Mimbrero, fue Pérez quien apareció y asaltó al hombre.

El asaltante le acertó dos disparos con un revólver calibre 22 largo junto al cuello. Le robó lo poco que Gutiérrez llevaba consigo, el teléfono móvil y unos pesos, y también el auto, que luego descartó en un camino rural de Andino, y lo prendió fuego para borrar huellas.

La víctima se arrastró como pudo un par de cuadras en busca de auxilio. Lo encontró un policía cuando Gutiérrez llegó arrastrándose hasta una garita ferroviaria, en Oroño y Rippa. Los balazos habían destrozado el paquete vascular del cuello, y le causó una hemorragia que resultó fatal.

Hubo varias movilizaciones populares en reclamo de justicia por el crimen. Finalmente, el 12 de agosto comenzó el juicio oral en el que el tribunal consideró probado que la mujer citó a la víctima para posibilitar que su novio lo asaltara, con el desenlace conocido.