Una vivienda del barrio Yrigoyen fue este domingo blanco de una balacera, como también lo había sido el martes de la semana pasada. La familia propietaria y habitante de la casa no se encontraba al momento del ataque. Sus miembros ignoran el origen y el motivo de estos ataques.

El atentado sucedió este domingo por la noche, contra una vivienda del pasaje San Francisco al 1200, una cortada tranquila que desemboca en la avenida San Martín al 6000. "No estábamos en la casa, nos llamaron por teléfono para avisarnos que habían escuchado unos tiros y que parecía que eran contra nuestra casa", contó el hombre que habita la vivienda con su familia.

Se investiga a través de las imágenes de videovigilancia cómo se desarrolló el ataque y en manos de quién. La policía recogió unas 5 vainas servidas en el frente.

Los disparos impactaron en la fachada, el portón y un enrejado. Algo similar había ocurrido el pasado 27 de diciembre.

"No sabemos de dónde viene esto ni porqué", dijo el dueño de casa al aire de LT8. "Soy comerciante, mi esposa tiene un taller, no tenemos enemigos, tampoco tenemos deudas. No nos pidieron la casa. No sabemos qué pasa", agregó con evidente angustia. Se trata de una familia que habita ese vecindario hace 15 años.