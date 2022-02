La causa por el presunto espionaje ilegal por la que dos fiscales investigan al exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, y su equipo de colaboradores, sumó un nuevo capítulo este martes. Finalizada la feria judicial de enero, se citó a las partes a una audiencia en la ciudad de Santa Fe. "La ciudadanía necesita que se termine el oscurantismo de esta causa. Batieron el parche con que había miles de carpetas de espionaje ilegal y siguen sin mostrar ninguna evidencia concreta. Mientas tanto, van ensuciando gente. El fiscal hoy volvió a pedir que se declare compleja la causa, para tener más tiempo sin mostrar pruebas. Y el tema mientras tanto circula en medios de comunicación sin decir todavía de qué acusan a nuestros defendidos", le explicó a RosarioPlus,com el doctor Juan Lewis, que representa a la ex directora de la Agencia de Control Policial y abogada histórica de HIJOS, Nadia Schujman.

"Hacen una acusación muy seria, pero sin ninguna referencia concreta a ningún hecho. Hablan de que hubo un delito, pero no explicitan contra quién, en qué momento, ni de qué forma. Uno no pretende que tenga la precisión de una imputación como lo define el artículo 274, pero si existe la necesidad legal de permitir el control de la defensa. Nosotros no tenemos todavía acceso al legajo. Y así, hasta se impide el propio debate. Siguen hablando a través de algunos medios de prensa, con notas de las cuales además no se hacen cargo. El propio fiscal Hernández hoy nos dijo que no se hace responsable para nada de las publicaciones periodísticas que hablaron de listas y de nombres que supuestamente habían sido perfilados a través de búsquedas en bases de datos que se habían hecho desde el Ministerio de Seguridad", agregó Lewis.

El abogado, exministro de Justicia de la provincia, estuvo este martes en la audiencia junto a su colega Hernán Martínez, que es quien representa a Marcelo Sain. Ambos coincidieron en hacer una queja formal por la publicación periodísticas de las mencionadas listas con personas y empresas.

"Lo dijimos en la audiencia. Se tilda de 'delincuentes' y se afecta el buen nombre de nuestros defendidos, con una política del MPA de Santa Fe y su política de comunicación que es increíble. Salen notas que hablan de 'trascendidos periodísticos', de 'fuentes de fiscalía', de 'voceros allegados'. Y curiosamente el fiscal Hernández nos dijo que no se hacía cargo de nada de eso", sentenció.

En ese sentido, Lewis remató: "Mi colega Martínez le leyó una nota en la reunión y enfáticamente el fiscal negó haber dado ninguna nota por este tema. Explicó que la única vez que habló fue cuando se hizo el allanamiento del 26 de noviembre. Esto es muy grave. Porque se batió el parche con que había miles de carpetas y hasta el propio Ejecutivo provincial avanzó con la idea de presentarse como querellante por las notas que salieron en los medios".