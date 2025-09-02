Tres acusados de integrar un grupo narco criminal denunciaron en la audiencia imputativa que afrontaron este lunes las condiciones infrahumanas de detención en la Unidad Penal n° 11 de Piñero, donde están recluidos a la espera de juicio oral.

Se trata de los imputados Ezequiel Dilascio, Diego Aguirre y Mirko Benítez, a quienes los fiscales Georgina Pairola, Luis Schiappa Pietra y Juliana González acusaron junto con otros jóvenes de integrar la gavilla “Los Menores”, como se hacen llamar desde que surgieron hace un par de años en el barrio 7 de Setiembre, y entraron en el foco de la crónica penal de Rosario a partir del homicidio de Andrés “Pillín” Bracamonte, jefe de la barra de Central, en noviembre de 2024.

Estos tres, alojados en celdas de un sótano de Piñero, llamadas “buzones”, denunciaron que están incomunicados de sus familias desde hace semanas, que les dan “comida cruda y fría una vez al día”, que duermen “entre cucarachas, ratas y excrementos” y no les dan la medicina que necesitan. El diputado provincial Carlos Del Frade, presente en la audiencia en el Centro de Justicia Penal, se hizo eco de la queja elevada por los detenidos. Estos agregaron que que desde hace semanas tienen la misma ropa, que no tienen para asearse y están en un lugar con el agua en los pies y dos personas duermen en un colchón con una sola frazada.

“Semejante descripción –reflexionó Del Frade– a 42 años de construcción democrática produce mucho asco y bronca. No hay justicia si no se respetan las garantías mínimas de higiene para las personas detenidas. El fiscal regional, Matías Merlo, apareció en la sala cuando los detenidos estaban concluyendo sus denuncias que marcan el retroceso en derechos humanos básicos en la provincia de Santa Fe. Mientras tanto el juez, Fernando Sosa, recomendaba hacer los hábeas corpus correspondientes, cosa que, previamente, según dijo su defensor, Daniel Giordano, presentaron. No habrá una sociedad mejor devenida de venganzas, apremios ilegales y exacerbación de la mano dura”, señaló el legislador. Y anticipó que esta semana presentará un pedido de informe en Legislatura para que el Servicio Penitenciario provincial responda acerca de esas denuncias.

La denuncia de los convictos surgieron durante la imputación a una agrupación liderada al parecer por Lautaro Ghiselli, a las órdenes del prófugo Matías Gazzani. La hipótesis fiscal apunta a que Los Menores fueron ganando terreno desde 2020 en el barrio 7 de Setiembre en las economías delictivas del noroeste rosarino. Luego, correr a Pillín Bracamonte de la jefatura del paravalanchas de Central habría sido el objetivo de esta gavilla para aumentar la dimensión de sus negocios. “Más allá de estas postales y enumeración de evidencias, hay otra historia que todavía no aparece: ¿Gazzani dio la orden para matar a la persona que durante un cuarto de siglo movió negocios millonarios con protección empresarial, policial política y sindical?. Por ahora la autoría intelectual de semejante doble asesinato parece muy lejos de conocerse. Mientras tanto queda claro, una vez más, que la cancha chica del fútbol explica o presenta los intereses reales que se mueven en la cancha grande de la realidad”, analizó Del Frade.

“Los matadores intelectuales parecen estar muy lejos de la realidad cotidiana del barrio 7 de Setiembre. Los millones de pesos y miles de dólares que se expresaban a través de la vida individual de “Pillín” tampoco andan en esas calles. Lo que queda claro que hay mucha mano dura contra presos definidos como de alto perfil y poca justicia sobre los negocios que están más allá de la sangre derramada y que no parecen habitar los nauseabundos buzones de Piñero”, concluyó.